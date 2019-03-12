0553 313 94 23

Başkan Alıcık, Nazilli Marangozlar Odası’nın açılışına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

12 Mart 2019 Salı 12:40
Başkan Alıcık, Nazilli Marangozlar Odası’nın açılışına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.


Nazilli Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni hizmet binası Altıntaş Mahallesi Dalyan İş Hanı’nda dualarla açıldı.


Açılış törenine katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Üyelerine daha kaliteli ve ferah bir ortamda hizmet vermek adına yeni binasına taşınan odamıza yeni yerlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nazilli Belediye Başkanı olarak her zaman esnafımızın yanında oldum. Bundan sonra da onlara destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Türkiye Ağaç İşçileri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Mobilyacılık peygamber mesleğidir. Biz beşiği de yaparız, tabutu da. Seçimlere sayılı günler kala açılışta siyasi bir atmosfer hissediyoruz. Açılış kurdelesinin bir ucunu Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık, diğer ucunu Millet İttifakı Adayı tutuyor. İşte demokrasi budur” ifadelerini kullandı.


Açılış töreninde konuşan Marangoz ve Ağaç İşçileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çetinkaya, “Odamızın yeni yerini üyelerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermek için yaptık. Üyelerimizin işlerinin daha iyi olması ve burada ortak kararlar verebilmek için mücadele edeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:40
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376 kişi ziyaret etti
    1. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    2. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102 kişi..
    3. İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve..
    4. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    5. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    6. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    7. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    8. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    9. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    10. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    11. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    12. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    13. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    14. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    15. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    16. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    17. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    18. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    19. Günün ilk yarısında şehir..
    20. Günün ilk yarısında endekslerin..
    21. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    22. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    25. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    26. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    27. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    28. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    29. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    30. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü