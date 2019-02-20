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Başkan Alıcık, Nazilli bayanlarıyla buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sosyal medyada en çok üyeye sahip Nazilli Bayanları’nın düzenledikleri etkinliğe katıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:37
Başkan Alıcık, Nazilli bayanlarıyla buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sosyal medyada en çok üyeye sahip Nazilli Bayanları’nın düzenledikleri etkinliğe katıldı. Başkan Alıcık, eşi Rümeysa ile kızı Melek Gökçen Alıcık’ın da dahil olduğu etkinlikte Nazilli Bayanlarına “Allah birliğinizi bozmasın, beraberliğinizi arttırsın” dileğinde bulundu.


Nazillili Bahar Beşer Deveci tarafından 4 yıl önce bir grup kadın ile sosyal medyada kurulan ‘Nazilli Bayanları düzenledikleri kadınlar matinesi ile gönüllerince eğlendi. Şimdilerde 40 bin üyeye ulaşan gurup yaptıkları etkinliklerle kısa sürede adlarını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Dernekleşmek isteyen bayanlar birlik ve beraberliklerini gösterdikleri geceye Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Eşi ve kızıyla birlikte katıldı.


Ahmet Şensan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğlence dolu gecede kendilerine her zaman destek vermeye devam edeceğine vurgu yapan Başkan Alıcık, “Allah neşesini bozmasın. Birliğinizi bozmasın, beraberliğinizi arttırsın. Ben Nazilli Bayanlarının hem internetteki hem de yaptıkları etkinlikleri yakından takip ediyorum. Takdire şayan işler yapıyorsunuz. İyi eğlenceler” dedi.


Nazilli Bayanları kurucusu Bahar Beşer Deveci, “4 sene önce Nazilli Bayanlarını kurduk. Amacımız kadınlarımızı bir araya getirip kaynaştırmak. Bu matinemiz dışında yıllar içinde güzel etkinliklerimiz oldu. Yeni projelerimiz var. Bu süreç içerisinde Belediye Başkanımız bizlerin her zaman yanında destekçisi oldu. Özellikle de sosyal ve kültürel açıdan bizlere destek verdi.Bu etkinliğimizde de bizleri yalnız bırakmadı. Sağ olsun var olsun. Kendisine ve değerli eşi Rümeysa Hanım ile kıymetli kızı Melek Gökçen’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:37
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