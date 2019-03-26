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Başkan Alıcık Kütüphane Haftası’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 25-30 Mart Kütüphane Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

26 Mart 2019 Salı 12:58
Başkan Alıcık Kütüphane Haftası’nı kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 25-30 Mart Kütüphane Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Kitap okumanın, okutmanın önemine değinen ve Nazilli Belediyesi olarak Adnan Menderes Üniversitesi İsabeyli Yerleşkesi’ne bir kütüphane kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Alıcık, “Kütüphanelerimiz, bilginin elde edilmesini, gerekli araç ve yöntemlerle düzenlenmesini, sınıflandırılmasını, saklanmasını, zenginleşmesini ve yarınlara aktarılmasını sağlayan, geniş halk kitlelerini bilgi kaynaklarıyla buluşturan en önemli toplumsal kurumlarımızdandır. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazlarından biri de gelecek nesillerin kitaplara ve bilgiye kolayca ulaşmasının sağlanmasıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgisayarlara ve dijital depolama alanlarına rağmen kütüphanelerimizdeki kitaplarımız hâlâ en iyi ve en güvenilir dostlarımız en değerli bilgi hazinelerimizdir. Kütüphaneler bizleri tartışılmaz bilgiye, hatta bilginin de özüne götüren yerlerdir. Bu anlamda herkesi kitap okumaya ve kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap bağışlamaya davet ediyor tüm halkımızın Kütüphane Haftası’nı kutluyorum” sözlerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:58
  1. kitap

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