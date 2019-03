Başkan Alıcık, “Hastalarımız ehline emanet”

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Devlet Hastanesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Nazilli Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların öz bakımları Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi tarafından yapılacak.

Nazilli Belediyesi ile Nazilli Devlet Hastanesi arasında ikili protokol imzalandı. Protokol kapsamında palyatif servisi başta olmak üzere, göğüs, kardiyoloji, nöroloji ve birçok servise Nazilli Belediyesi Evde Bakım Birimi görevlileri tarafından hizmet verilecek.

Nazilli Belediyesi olarak her tafta Cuma günü Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “3 Mart 2019 tarihi itibariyle protokolümüzü imzaladık. Evde Bakım Birimimiz ilçe genelinde bugüne kadar 15 bin 240 kez hizmet verdi. Her hafta Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında ise Nazilli Devlet Hastanesi’nde yatan hastalarımıza hizmet veriyor. Evde Bakım Birimimiz yetkililerden hasta listesini alıyor ve servis sorumlusu hemşire gözetiminde hastaların işlemleri yapılıyor. Birim personellerimiz hastalarımızın güvenliği ve mahremiyetinin sağlanması noktasında gerekli eğitimleri aldı. Nazilli Belediyesi olarak her zaman yaşlı, hasta, engelli ya da kimsesiz vatandaşlarımızın yanında olduk. Halkımızın içi rahat olsun, hastalarımız ehline emanet” diye konuştu.