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Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep beraber başaracağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Bayındır, Ketendere ve Bekirler Mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 10:30
Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep beraber başaracağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Bayındır, Ketendere ve Bekirler Mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, günde 17 saat mesai harcayarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Bayındır, Ketendere ve Bekirler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alıcık, “Ben bu güzel şehrin ve bu güzel insanların belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Halkımızın teveccühü ile belediye başkanlığında 10. yılımı doldurdum. Ustalık dönemimiz için tüm bilgi ve birikimimizle ilçemizde daha güzel işler yapmaya hazırız. Allah nasip ederse 2019’dan sonra Nazillimiz Sümer Üniversitesi’ne kavuşacak. Bu Nazillimize 35 bin ile 40 bin arasında öğrenci demek. Biz bu şehri aldığımızda Nazilli emekli şehriydi. Biz bu şehri üniversite ve organize sanayi şehri yaptık ve daha da ileriye götüreceğiz” diye konuştu.


2019-2024 döneminde Nazilli’yi her alanda kalkındıracak projelere imza atılacağını müjdeleyen Alıcık, “Mergen Çayı’da Dereköy ve Dallıca gibi ıslah edilecek. Yaklaşık bin dönümlük alanda hobi bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik alanları, spor alanlarının ve köprünün olacağı bir alan inşa edeceğiz. Bir diğer projemiz ise meydan. Ali Molla ve Beş Eylül’ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu bir merkez yapacağız. Tren yolunun alt geçidine yürüyen merdiven ve asansör yapılacak. Bunun ihalesini de seçimlerden önce yapacağız. Biz 24 saatimizin 17-18 saatinde mesai harcıyoruz. Bunun sonucunda da hep beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “MiIIetimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk miIIetinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifesidir’”sözlerini hatırlatan Başkan Alıcık, Nazilli’nin değişim ve gelişimi için durmadan çalışacaklarının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:30
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