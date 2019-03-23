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Başkan Alıcık, halk dansları ekiplerini ağırladı

Her yıl Nazilli’de büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı ülkelerden ilçeye gelen halk oyunları ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 07:14
Başkan Alıcık, halk dansları ekiplerini ağırladı

Her yıl Nazilli’de büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı ülkelerden ilçeye gelen halk oyunları ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


9. Uluslararası Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında Nazilli’ye gelen Ankara, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halk Oyunları Ekipleri, Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.


Başkan Alıcık’ı makamında ziyaret eden konuk öğrenciler, Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Nazilli’yi ziyaret etmek bizim için çok heyecan verici oldu. Buradaki gösterilerimiz için aylarca hazırlık yaptık. Başkanımıza böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Bize burada ev sahipliği yapan herkese teşekkürler” dedi.


Kutlamalara katılan herkese teşekkür eden Başkan Alıcık, “Geleneksel Nevruz Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu senede büyük bir coşkuyla kutladık. Nazilli’mize gelerek gösterileriyle programımıza renk katan evlatlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuk ülkelerin hediyelerini kabul eden Alıcık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek bol bol sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 07:14
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

  • AycanAycan59 dk önce
    Nevruz bayramı ne ya? Ben aslen Ankaralıyım, 45 yasındayım. On 3-5 yıldır duyup duruyorum nevruz nevruz... Başkan Alıcık bu bayramı ananız babanız kutlar mıydı?

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