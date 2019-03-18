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Başkan Alıcık Gazilerin mutluluğuna ortak oldu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyası verilen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi 22 gazi için düzenlenen ödül törenine katıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:51
Başkan Alıcık Gazilerin mutluluğuna ortak oldu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyası verilen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi 22 gazi için düzenlenen ödül törenine katıldı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyesi 22 gazinin, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterdikleri mücadele nedeniyle KKTC’de aldıkları Milli Mücadele Madalyaları, resmi törenle teslim edildi.


Dernek binası önünde düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, daire müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.


Törende konuşan Dernek Başkanı Karataş, “Mustafa Kemal Atatürk 1930’da işaret ederek, ‘Bu adaya dikkat edin, burası mutlaka alınmalıdır. Türk bayrağı dikilmelidir’ deyip vasiyette bulundu. Bizler de St. Hilarion Kalesi’ne bayrağımızı dikmenin gururu içinde yaşamaktayız. 1974 harekatında 120 bin soydaşımızın katliamla karşı karşıya kaldığı gün adanın Yunanistan’a bağlanmaması, Enosis’in gerçekleşmemesi için, bizler adaya gidip Enosis gerçekleştirilmeden soydaşlarımızı katliamdan kurtarmanın onuru ve gururunu yaşadık. Bugün burada bizler bu madalyalarımızı KKTC’de alarak sizler tarafından takılmasının onurunu yaşamaktayız” sözlerini kaydetti.


Nazilli Belediyesi Zeybek Ekibi’nin gösterilerinin renk kattığı törende 45 yıl sonra madalyalarına kavuşan gaziler, büyük mutluluk yaşadı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:51
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