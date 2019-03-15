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Başkan Alıcık engellilere destek vermeye devam ediyor

Nazilli Belediyesi’ne ait Engelliler İletişim Merkezi, üyelerin sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Engelsiz Engelliler Derneği’ne tahsis edildi.

15 Mart 2019 Cuma 10:30
Başkan Alıcık engellilere destek vermeye devam ediyor

Nazilli Belediyesi’ne ait Engelliler İletişim Merkezi, üyelerin sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Engelsiz Engelliler Derneği’ne tahsis edildi.


Nazilli Belediyesi ile Engelsiz Engelliler Derneği arasında protokol imzalandı.


Protokol kapsamında, Altıntaş Mahallesi Hürriyet Caddesi Ahmet Şensan Kültür Merkezi alt kısmında bulunan Engelliler İletişim Merkezi, dernek üyelerine hizmet vermek amacıyla tahsis edildi.


Nazilli Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir. Biz de her zaman bu anlayışla engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. İmzaladığımız protokol kapsamında dernek üyelerimizin iletişim merkezimizde verilen hizmetlerden faydalanmasına, oturma, sohbet etme, dinlenme, bilgisayar kullanımı ve internet gibi ihtiyaçlarını gidermesine ve derneğin belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştireceği projeler kapsamında yapılacak etkinlik ve toplantılarda kullanımlarına açık olacak. İletişim merkezimizin elektrik, su, internet, gibi giderleri protokol öncesinde olduğu gibi yine belediyemiz tarafından karşılanacak” ifadelerini kullandı.


Alıcık’a engellilere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Ünlü, ‘Engelsiz bir Nazilli’ için daha çok çalışacaklarını vurguladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:30
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