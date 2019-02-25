0553 313 94 23

Başkan Alıcık; “Doğaya sahip çıkıyoruz”

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Çayı doğusunda yer alan yaklaşık 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulması planlanan park için çalışmalar başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:20
Başkan Alıcık; “Doğaya sahip çıkıyoruz”

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Çayı doğusunda yer alan yaklaşık 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulması planlanan park için çalışmalar başladı.


Nazilli Belediyesi ekipleri, Ordu Caddesi devamı ve Dallıca yolu güneyinde yer alan alanda kurulması planlanan park için çalışmalara başladı.


Göreve geldiği günden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut alanların korunması için çalışmalar yaptıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak ilçemizin büyümesi için projeler üretirken yeşil alanların ve doğanın korunması için de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde 48 olan park sayısını 120’nin üzerine çıkardık. Yaptığımız projelerde de peyzaj çalışmalarına büyük önem verdik. Gelecek nesillere yaşanılır bir Nazilli bırakmak için çalıştık. Dallıca Çayı ıslahının yapılmasının ardından söz konusu alanın günümüz şartlarına uygun, doğa ve sağlık temalarını içinde barındıran ve yeni bir cazibe merkezi olarak ilçemize kazandırılması için ciddi bir yatırım yaptık. Çayın doğu kısmında yapımına başladığımız park bünyesinde, yeşil alan ve sert zeminini yanı sıra 490 metrekare alana sahip bir gölet, 256 metrekare alana sahip çocuk oyun alanı, fitnes alanı, oturma alanları ve kamelyalar yer alıyor. Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilmesi için parkımızı kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi olarak yaptıkları projelerle doğaya sahip çıktıklarını belirten Alıcık, “Hayata geçirdiğimiz hemen hemen tüm projelere yeşil alanın eklenmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Hem çocuklarımızın gelişimizi hem de ilçemizin geleceği için bu bilinçle hareket etmek çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu alanlara sahip çıkmaları önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir fikri olan öğrencilerden proje sergisi
    1. Bir fikri olan öğrencilerden proje..
    2. Memur-Sen’den Sisi’nin idamlarına tepki
    3. (Özel Haber) Arap Apıştı Kanyonu..
    4. Şehit yakınlarından 150 öğrenciye..
    5. Kıbrıs’ta liderler yeniden bir araya..
    6. Sivasspor, Bursaspor'dan puanla dönmek..
    7. Guaido, Maduro karşıtı strateji için..
    8. ODTÜ’de ’Afetlere Karşı Engelleri..
    9. "Kaliteli ve nitelikli sağlık..
    10. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    11. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    12. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    13. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    14. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    15. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    16. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    19. Kayserispor’un minik prensesleri
    20. Gabar’da hainlere büyük darbe
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor