Başkan Alıcık; “Doğaya sahip çıkıyoruz”

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Çayı doğusunda yer alan yaklaşık 3 bin 800 metrekare alan üzerine kurulması planlanan park için çalışmalar başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Ordu Caddesi devamı ve Dallıca yolu güneyinde yer alan alanda kurulması planlanan park için çalışmalara başladı.

Göreve geldiği günden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut alanların korunması için çalışmalar yaptıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak ilçemizin büyümesi için projeler üretirken yeşil alanların ve doğanın korunması için de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde 48 olan park sayısını 120’nin üzerine çıkardık. Yaptığımız projelerde de peyzaj çalışmalarına büyük önem verdik. Gelecek nesillere yaşanılır bir Nazilli bırakmak için çalıştık. Dallıca Çayı ıslahının yapılmasının ardından söz konusu alanın günümüz şartlarına uygun, doğa ve sağlık temalarını içinde barındıran ve yeni bir cazibe merkezi olarak ilçemize kazandırılması için ciddi bir yatırım yaptık. Çayın doğu kısmında yapımına başladığımız park bünyesinde, yeşil alan ve sert zeminini yanı sıra 490 metrekare alana sahip bir gölet, 256 metrekare alana sahip çocuk oyun alanı, fitnes alanı, oturma alanları ve kamelyalar yer alıyor. Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirebilmesi için parkımızı kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak yaptıkları projelerle doğaya sahip çıktıklarını belirten Alıcık, “Hayata geçirdiğimiz hemen hemen tüm projelere yeşil alanın eklenmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Hem çocuklarımızın gelişimizi hem de ilçemizin geleceği için bu bilinçle hareket etmek çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu alanlara sahip çıkmaları önemle rica ediyorum” şeklinde konuştu.