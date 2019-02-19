0553 313 94 23

Başkan Alıcık çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına ortak oldu

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bursluluk sınavınagiren öğrenci velilerinin heyecanına ortak oldu.

19 Şubat 2019 Salı 16:33
Başkan Alıcık çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına ortak oldu

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bursluluk sınavınagiren öğrenci velilerinin heyecanına ortak oldu.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni eğitim-öğretim yılına ADÜ Sümer Kampusu karşısındaki Sümer Rekreasyon Alanı girişinde yer alan yeni binasında, başarılara imza atarak başlayan Gerçek Zafer Okulunu ziyaret etti.Anaokulundan ilkokul ve ortaokula kadar hizmet veren Gerçek Zafer Kolejinin 5.-6.-7. ve 8. Sınıf öğrencileri için düzenlediği bursluluk sınavına katılan öğrencilere başarı dileyen Haluk Alıcık, "Allah tüm çocuklarımızın gönlüne göre versin" dedi.


Bursluluk sınavı için okula gelen öğrenci ve velilerine okul bahçesinde pişirilen keşkekten kendi elleri ile ikram bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, sınav süresi tamamlanana kadar öğrenci velileri ile sohbet etti .Çocuklarını bekleyen velilerin heyecanına ortak olan Başkan Alıcık; “ Çocuklarımızın başarılı olmalarında en büyük görev siz anne ve babalara ve bizlere düşüyor. Ne çocuklarımızın emeği ve zamanı nede sizinkinin boşa gitmemesini temenni ediyorum” dedi.


Devlet ve Özel Eğitim Kurumları da dâhil, 10 yıllık Belediye Başkanlığı sürecinde imkânlar ölçüsünde hizmet desteği veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Gerçek Zafer Koleji ziyaretinde yine çocukların ilgi odağı olurken,Okul Kurucu Müdür Eşemen Ekdal, okul öğretmen ve personeli, etkinliğe katılarak verdiği destekten dolayı Alıcık’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim hücre evinde enselendi
    1. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    2. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    3. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    4. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    5. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    6. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    7. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    8. Tekvandoda milli görev
    9. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    10. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    11. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    12. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    13. TBMM Genel Kurulu
    14. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    15. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    16. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    17. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    18. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    19. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi tüm..
    20. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü