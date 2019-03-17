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Başkan Alıcık; “Çanakkale bir kahramanlık destanıdır”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, Çanakkale Zaferi’nin hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 12:34
Başkan Alıcık; “Çanakkale bir kahramanlık destanıdır”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, Çanakkale Zaferi’nin hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Yüce Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan, dönemin en güçlü devletlerine karşı, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çanakkale’de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığımız zaferin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır” dedi.



Alıcık, Türk insanını tek bir millet yapan ve Türkiye’yi bize mukaddes bir vatan kılan bütün değerlere sadakatle bağlı olduklarını vurgulayarak, "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerin altına imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine, bu ülkeyi zenginleştiren bütün renklerine aşkla bağlıyız. Türkiye’nin büyüklüğüne inanmayanlar, aydınlık geleceği Türkiye’ye yakıştıramayanlar, gelip burada şehitlerimizin kabirleriyle çizilmiş bu memleket haritasına iyi baksınlar. Türkiye’yi güçlü kılanın ne olduğunu, bu milletin taşıdığı cevherin ne olduğunu iyi anlasınlar. Bu duygularla, başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, komutanından erine kadar bu mücadeleye iştirak eden bütün kahramanlarımızı, özgürlük ve bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden azizi şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, hayatta olan kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla anar, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu anlamlı günlerini kutlarım" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:34
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