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Başkan Alıcık ailesi ile birlikte oyunu kullandı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2019 yerel seçimleri için ailesi ile birlikte Turan Ortaokulunda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:54
Başkan Alıcık ailesi ile birlikte oyunu kullandı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2019 yerel seçimleri için ailesi ile birlikte Turan Ortaokulunda oyunu kullandı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2019 yerel seçimleri için eşi Rumeysa Alıcık, kızı Melek Gökçen Alıcık ve annesi Melek Alıcık ile birlikte Nazilli Turan Ortaokulunda oyunu kullandı.


1230 numaralı sandıkta oy kullanan Alıcık, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ailemizle birlikte gelerek oyumuzu kullandık. Kızım Melek Gökçen de ilk defa yerel seçimlerde oy kullanarak babasına oy verdi. Nazillimiz için her şey güzel olacak. Ustalık dönemini göreceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızdan aldığımız tepkiler güzel.Bütün teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Hep birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Allah çalışanın yanındadır. Yolumuz, kıblemiz, duruşumuz belli. Bizim için önemli olan tek bayrak, tek devlet, tek vatan. Böyle bir düşünceyle çıktığımız bu yolda Allah bizi muvaffak eyleyecektir diye düşünüyorum. Allah hayırlısını nasip etsin inşallah.Aldığımız bayrağı en güzel yerlere taşıdığımıza inanıyorum. En son yürüyüşümüzde eski belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bizlerle birlikte yürüdü. Halkın teveccühü de güzeldi.Oradaki insanlar Nazilli’mizin içinden gelen insanlardı. Dışarıdan gelen kimse yoktu. Taşıma suyla değirmen döndürmeye gerek yok. Bu nedenle güzel bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Aktif siyasette 10 yıldır vatandaşımızın yanındayız. El sıkıştığımızda kimin oy verip vermeyeceğini artık anlıyoruz. Rabbim utandırmasın. Bir dönem daha belediye başkanlığı yapacağız. Hükümetimizin gücüyle Nazilli’mizde ustalık dönemimizi yaşayacağız. Halkımıza olan güvenim tam” dedi.


Başkan Alıcık’ın eşi ve kızları da seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek destek verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:54
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