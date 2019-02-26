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Başkan Alıcık 86 kişilik kafileyi kutsal topraklara uğurladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, umreye gidecek olan 86 kişilik kafileyi kutsal topraklara uğurladı.

26 Şubat 2019 Salı 10:10
Başkan Alıcık 86 kişilik kafileyi kutsal topraklara uğurladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, umreye gidecek olan 86 kişilik kafileyi kutsal topraklara uğurladı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, merkez Koca Cami’de umreye gidecek olan vatandaşlarla bir araya geldi.


Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından kutsal toprakları ziyaret edecek yolcular ve yakınları ile sohbet eden Alıcık, “Bu yıl ilçemizden 86 kişi kutsal topraklara gidiyor. Umrecilerimizin şimdiden gittikleri mübarek topraklardaki mukaddes yerleri görmeyi, duaları kabul olarak sağlıklı ve sıhhat içinde hayırlısıyla tekrar yakınlarına ulaşmalarını diliyorum” diye konuştu.


Umre yolcuları ile fotoğraf çekilen Alıcık, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği için dua etmelerini istedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:10
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