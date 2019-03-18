Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev sahibi yaptı

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 32 dairelik Nazkent 6. Etap Toplu Konularının anahtarları, Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından daire sahiplerine teslim edildi.

Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiinde Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 32 daire olarak tasarlanan 6. Etap Nazkent Toplu Konutları’nın anahtar teslim töreni Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Yaklaşık 3 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 adet 16 dairelik bloktan oluşan dairelerin anahtarlarını sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Mevcut piyasa koşullarında ev sahibi olamayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak amacıyla Nazkent Toplu Konut Projemizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. 1. Etap konutlarımız ile 64, 2. Etap ile 162, Nazkent 4. Etap ile 32, 5 Etap ile 32 aileyi ev sahibi yaptık. Şuana kadar 290 ailemiz ev sahibi oldu. Dallıca Mahallesi Eğrek mevkiinde yapımını tamamlandığımız konutlarımız 32 daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Bugün kura ile belirlenen ev sahiplerimize anahtarlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ailelerimize yeni yuvaları hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Anahtarlarını teslim alan ev sahipleri, “Allah’a şükür bugün evlerimize kavuştuk. Hepimiz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese, Başkanımız Haluk Alıcık’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.