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Başkan Alıcık; “31 Mart akşamı düğünümüze bekliyorum”

Seçim çalışmaları kapsamında Kurtuluş, İstiklal ve Aydoğdu Mahallelerini ziyaret eden Başkan Alıcık, “10 yıldır vatandaşımızın her zaman yanında oldum.

27 Mart 2019 Çarşamba 08:09
Başkan Alıcık; “31 Mart akşamı düğünümüze bekliyorum”

Seçim çalışmaları kapsamında Kurtuluş, İstiklal ve Aydoğdu Mahallelerini ziyaret eden Başkan Alıcık, “10 yıldır vatandaşımızın her zaman yanında oldum. 31 akşamı da tüm Nazilli halkını düğünümüze, kucaklaşmaya bekliyorum” dedi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kurtuluş, İstiklal ve Aydoğdu Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Seçimlere sayılı günler kala gece gündüz demeden sahada olan ve vatandaşlara 31 Mart seçimlerinin önemini anlatan Başkan Alıcık, Aydın ve ilçelerinde ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmanın Cumhur İttifakıyla mümkün olabileceği belirtti.


Ustalık döneminde Nazilli’ye yeni bir soluk getireceklerini belirten Alıcık, Sümer Üniversitesi ve Organize Sanayi 2. Etap projeleri ile çağ atlayacaklarını söyledi.


“10 yıldır vatandaşımızın her zaman yanında oldum. 31 Mart akşamı da tüm Nazilli halkını düğünümüze, kucaklaşmaya bekliyorum” diyen Alıcık, “Nazillimizi kalkındıracak projelerimizi Allah’ın izniyle bu dönemde hayata geçireceğiz. 10 yıldır, yol, köprü, cami, sağlık, eğitim, sanat ve spor alanlarında yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyerek çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Allah’ın izni ve halkımızın desteğiyle ülkemizin aydınlık geleceğinin temellerini hep birlikte atacağız. Sümer Üniversitesi, Millet Bahçesi, kültür merkezi, macera parkuru, karayolu üzerine üst ve alt geçitler, kent meydanı, Sümerbank Müzesi, kentsel dönüşüm projesi, uzun yaşam köyü, yöresel ürünler merkezi, organize sanayi lojistik merkezi, Sümer Fuar Alanı, modern danslar kurs projesi, çocuk kulübü, engelsiz orman projesi, her doğan çocuğa bir fidan projesi, kültür gezileri projesi, yeni yollar ve bulvarlar, bisiklet yolları ve akıllı bisiklet projesi, Mergen Çayı hobi ve piknik alanları, çöpten elektrik üretimi, eski sanayi kentsel dönüşüm, aşağı Nazilli kentsel dönüşüm, tam gün kreş ve gündüz bakım evi, İsabeyli Göleti piknik alanı ve sosyal tesisleri, otopark sorunu çözüm projesi, masal park, alt yapı yenileme, yeni spor ve oyun alanları, Mastaura Antik Kent kazı çalışmaları, Güneş enerjisi ile elektrik üretimi, Nazpark Kapalı Spor Salonu, gençlik merkezi, organize sanayi, çevreyolu projesi, acil kurtarma birimi, yürüyen merdiven ve ilçemizdeki tüm yolların yenilenmesi projelerimizi bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 08:09
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