Başkan Alıcık; “100 bin vatandaşımızın elini sıktık”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, vatandaşın iş ve aş derdine çare olmak için hizmete devam edeceklerini söyledi. ‘Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız’ sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahalle ziyaretlerine hız verdi.

Başkan Alıcık, bugüne kadar 100 bini geçkin vatandaşın elini sıktıklarını belirterek, “Biz hiçbir zaman koltuğunda oturan bir belediye başkanı olmadık. Her zaman halkımızla iç içe olduk. Vatandaşlarımızın düğününde de cenazesinde de yanında olduk. Hoş geldin bebek projemiz, Alzheimer merkezimiz, kadın dayanışma evimiz, spor alanlarımız ve huzurevimiz ile 7’den 70’e herkese hitap eden, halkımızın tümünü kucaklayan projeleri hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

2014 yılında kurulan evde bakım ve temizlik birimleri ile yaşlı, hasta ve kimsesiz vatandaşlara destek verdiklerini belirten Alıcık, “Haluk Alıcık demek, hizmet ve sevgi demek. Biz 10 yıldır yaptığımız hizmetlerle bunu kanıtladık. Kimsesizlerin kimsesi olduk. Allah’ın izniyle ustalık dönemimiz de hayata geçireceğimiz projelerle Nazillimiz çağ atlayacak. İlk günkü aşkımız ve heyecanımızla bu dönemde onlarca projeyi hayata geçireceğiz” sözlerini kaydetti.

“Kültürel gelişime önem verdik”

Geleneksel olarak düzenledikleri Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali ile her yıl binlerce sanatseveri Nazilli’de ağırladıklarını söyleyen Alıcık, “Bizim dönemimizde Nazillimiz emekli şehri olmaktan çıkıp üniversite ve sanayi şehri oldu. Bugün geldiğimiz noktada eğitim alanında yaptığımız yatırımlarımızla ilçe belediyeciliğini farklı bir noktaya taşıdık. Bunun yanı sıra kültürel anlamla farklı bir bakış açısı geliştirerek bugüne kadar yüzlerce yazarı Nazillili hemşehrilerimizle buluşturduk” dedi.

“Onlarca proje hayata geçecek”

2019-2024 döneminde onlarca projeye imza atacaklarını belirten Alıcık, “Sümer Üniversitesi, Millet Bahçesi, kültür merkezi, macera parkuru, karayolu üzerine üst ve alt geçitler, kent meydanı, Sümerbank Müzesi, kentsel dönüşüm projesi, uzun yaşam köyü, yöresel ürünler merkezi, organize sanayi lojistik merkezi, Sümer Fuar Alanı, modern danslar kurs projesi, çocuk kulübü, engelsiz orman projesi, her doğan çocuğa bir fidan projesi, kültür gezileri projesi, yeni yollar ve bulvarlar, bisiklet yolları ve akıllı bisiklet projesi, mergen çayı hobi ve piknik alanları, çöpten elektrik üretimi, eski sanayi kentsel dönüşüm, aşağı Nazilli kentsel dönüşüm, tam gün kreş ve gündüz bakım evi, İsabeyli Göleti piknik alanı ve sosyal tesisleri, otopark sorunu çözüm projesi, masal park, alt yapı yenileme, yeni spor ve oyun alanları, Mastaura Antik Kent kazı çalışmaları, Güneş enerjisi ile elektrik üretimi, Nazpark Kapalı Spor Salonu, gençlik merkezi, organize sanayi, çevreyolu projesi, acil kurtarma birimi, yürüyen merdiven ve ilçemizdeki tüm yolların yenilenmesi projelerimizi bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.