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Başkan Ali Kılıç’tan tapu sürprizi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde hak sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, yarım asırdır özlemle bekledikleri tapularını teslim etti.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Başkan Ali Kılıç’tan tapu sürprizi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde hak sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, yarım asırdır özlemle bekledikleri tapularını teslim etti. Kılıç, “Size söz vermiştim. 5 yılda bütün zorlukları yenerek bu noktaya geldik. Tapularınız ananızın ak sütü kadar helaldir. Hayırlı olsun” dedi.


Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin imar planlarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar, yıllardır bekledikleri tapularına kavuşmaya başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ev ziyaretleri kapsamında tapularına kavuşmayı bekleyen hak sahiplerinin kapısını tapularını teslim etmek için çaldı. Kılıç, 40 yıllık imar sorununu çözüme kavuşturduğu Başıbüyük Mahallesi’ndeŞerif Aksel’in evine konuk oldu. Kılıç’ın bir de tapu sürprizi vardı. Kılıç’ı karşılarında gören Şerif Aksel ve Muharrem Kurtarmaz’ın mutlulukları gözlerinden okundu. Aksel ve Kurtarmaz’a tapularını teslim eden Kılıç, “Size bir söz vermiştim. Yarım asırlık özleminizi bitirecek, tapu sorununu çözeceğim demiştim. Kimsenin yapamadığını biz yaptık. Bazıları bu durumu kabullenemedi. İftiraya ve yalana başvurdular ama halkımız bize sahip çıktı. Rabbim nasip etti. Büyük zorlukları yenerek bugünlere geldik. Buyurun tapularınız ananızın ak sütü kadar helaldir. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



4 nesil bugünü bekliyordu


60 yıldır Maltepe’de yaşadığını ifade eden Şerif Aksel, “Burası baba yadigarı. 4 çocuğum var, bir de torunum. Biz bu yuvamızı büyük zorluklarla var ettik. 3 nesil burada büyüdük. Komşularımızla iyi günde de, kötü günde de hep beraber durduk. Rabbimden en büyük isteğim hayatımı kurduğum, çocuklarımı büyüttüğüm bu yuvamızın tapusuna kavuşmaktı. Başkanımızın emeği çok büyük. Senin sayende yıllar sonra bu mutluluğu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah her zaman yolunu açık etsin. Sen bizi yalnız bırakmadın biz de daima senin yanındayız” diye konuştu.


70 yılı aşkındır Maltepe’de yaşayan Selanik göçmeni Muharrem Kurtarmaz da, yıllardır özlemle beklediği tapusunu Başkan Kılıç’ın elinden aldı. Kılıç’a teşekkür eden Kurtarmaz, “Allah senden razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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