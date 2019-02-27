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Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam evi müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Feyzullah ve Fındıklı mahallesinde vatandaşları ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
Başkan Ali Kılıç’tan Fındıklı’ya yaşam evi müjdesi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Feyzullah ve Fındıklı mahallesinde vatandaşları ziyaret etti. Feyzullah Mahallesi’nde esnafların sorunlarını dinleyen Kılıç, Fındıklı Mahallesi sakinlerine ise içerisinde taziye evi, kadınlar için kurs merkezi ile eğitim ve etüt merkezinin de bulunduğu çok amaçlı bir yaşam kompleksinin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağının müjdesini verdi.


Sürekli sokaklarda vatandaşın içinde olmasıyla dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, her gün farklı bir sürprizle Maltepelilerin karşısına çıkıyor. Feyzullah Mahallesi’nde esnafları ziyaret eden Kılıç, mahallenin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yeni dönemde hayata geçireceği projelere de değinen Kılıç, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 5 yıldır her gün ücretsiz etkinliklere imza attıklarını ifade etti. E-5’in altındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların TSKM’ye gitmekte zorluk çektiğine değinen ve bu sebeple E-5’in altına da bir kültür merkezi kazandıracaklarını belirten Kılıç, ilerleyen günlerde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temelini atarak, hizmete açacaklarının müjdesini verdi. Vatandaşlar da, Kılıç’ı yeniden başkan görmek istediklerini ifade ederek başarılar diledi.


Fındıklı’ya Taziye Ve Eğitim Evi


Ziyaretlerine Fındıklı Mahallesi’nde devam eden Başkan Kılıç, Maltepe Erzurumlular Derneği’ne taziye ziyaretinde bulunarak hayatını kaybeden Mülkünaz Kılıç’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra mahalle halkı ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Kılıç, Hancıoğlu Caddesi üzerinde çok amaçlı bir yaşam kompleksini ilerleyen günlerde hizmete açacaklarının müjdesini verdi. Mahalle halkının taziyeleri kabul edecek bir yerlerinin olmadığına dikkat çeken Kılıç, “Ne yazık ki sizlerin taziyeleri kabul edecek, mevlit okutup hayır lokması döktürecek bir yeriniz yok. Bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Çok amaçlı bir yaşam kompleksini hizmete açıyoruz. Burada bir taziye evi, kadınların okuma-yazmadan dikiş-nakışa kadar istedikleri alanlarda kurslar görebilecekleri bir yer, gençlerimizin, öğrencilerimizin rahatça gelip ders çalışabilecekleri bir eğitim ve etüt evi, bir de mahalle halkı toplu organizasyonlarını yapabileceği, günlük olarak gelip vakit geçirebilecekleri bir mahalle lokalinin olduğu bu çok amaçlı yaşam kompleksini önümüzdeki günlerde sizlerin hizmetine açacağız” diye konuştu.


“Ali Kılıç’tan Önce Kimse Kapımızı Çalmadı”


Başkan Kılıç’ın ziyaretleri sırasında, ilginç diyaloglar da yaşandı. Kılıç’a dualar ederek başarılar dileyen ve 15 yıldır Feyzullah Mahallesi’nde esnaflık yapan Cevat Uçar, “Ben 15 yıldır bu mahalledeyim. Bugüne kadar bir günden bir güne, kimse kapımızı çalmadı. Başkanımız Ali Kılıç gelene kadar. Ne zaman işimiz düşse geri çevirmedi. Kendi yapamayacağı bir konu olduğunda bile yol gösterdi. Her zaman geldi halimizi hatırımızı sordu. Bizi hep güler yüzle karşıladı. Kendisini yeniden başkan görmek istiyoruz. Allah yolunu hep açık etsin. Yüzünü hep güldürsün” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:55
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