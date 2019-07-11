Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerde çözüm bekleyen sorunları dinledi. Çözüm noktasında hep birlikte hareket edeceklerine vurgu yapan Kılıç, “Atacağımız her adımı Maltepelilere danışarak, sizlerle değerlendirerek atacağız” dedi.

Göreve geldiği ilk dönemde belli zaman aralıklarında Maltepe’deki muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni dönemde de bu geleneğini sürdürüyor. Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Kılıç, Fındıklı’dan Cevizli’ye, Başıbüyük’ten Küçükyalı’ya kadar Maltepe’nin 18 mahallesinde çözüm bekleyen sorunlarını dinledi. Tüm mahalle muhtarlarının taleplerini teker teker dinleyen Kılıç, notlar aldı. Çözüm noktasında hep birlikte hareket edeceklerine vurgu yapan Kılıç, “Atacağımız her adımı Maltepelilere danışarak, sizlerle değerlendirerek atacağız. Geçen dönem olduğu gibi hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi önce Maltepelilere sunacağız. Bu noktada anket çalışmaları yapacağız. Sorunların çözümü noktasında hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Hep birlikte adım atmayı başarabilirsek mutlaka pek sorunu kolaylıkla çözeriz” diye konuştu.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesine sunacağım”

Muhtarlardan gelen taleplerin pek çoğunda konunun muhatabının ve yetkinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olduğuna vurgu yapan Kılıç, “Bugün burada sizlerle yaptığımız toplantı gibi vatandaşlarımızla da bir araya geliyoruz. Özellikle büyükşehirin adım atmasını gerektiren ya da ortak çalışma gerektiren hususlarla ilgili tüm sorunları, sizlerden gelen talepleri toparlıyorum. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine sunum yapacağım. Gerekli tüm adımları atacağımızdan şüpheniz olmasın” dedi.