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Başkan Ali Çetinbaş: "Kütahya’da en yüksek oy oranını alacağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya’da en yüksek oranda oy almayı hedeflediklerini ifade etti.

12 Mart 2019 Salı 19:00
Başkan Ali Çetinbaş: "Kütahya’da en yüksek oy oranını alacağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart yerel seçimlerinde Kütahya’da en yüksek oranda oy almayı hedeflediklerini ifade etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da katıldığı toplantısında konuşan Başkan Çetinbaş, il genelinde seçim kampanyasını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.


"Bütün seçim bölgelerinde mahalli idareler seçimini kazanma ihtimali olan tek siyasi parti AK Partidir" diyen Başkan Çetinbaş, "Teşkilatlarımız 13 ilçe, 15 belde kadın ve gençlik kolları teşkilatlanması açısından hiçbir eksiği bulunmamaktadır. İlçe teşkilatlarımız seçim gününe dair ortaya koyduklarıbütün hazırlıkları tamamlanmış durumda. Sandık görevlilerimiz, sandık yönetim kurulu, mahalli yönetimden başlayarak bütün çalışmalarımız ilçelerimizin tamamında bitme durumun da.Ortaya koyduğumuz çalışma ve gayret, 15 belde, 12 ilçe belediyenin tamamını kazanmayı hedefleyerek devam etmektedir. Bütün seçim bölgelerinde mahalli idareler seçimini kazanma ihtimali olan tek siyasi parti AK Partidir .Bütün seçim bölgelerindeen güçlü aday olarak yarışıyoruz. Hedefimiz toplamda il dahil 28 belediyemizi de kazanarak 31 Mart’ta en yüksek oy oranı ile seçimi tamamlamak adına gayretimiz bu yönde. Buna olan inancımız tamdır.İl merkezinde günlük kadın kollarımız 10 ev civarında ziyaret gerçekleştiriyor gençlik kolları ise bugün itibariyle 60 bin haneye çat kapı ev ziyareti gerçekleştirdi. Günlük meclis üyeleri, meclis başkanımız, milletvekili ve belediye başkan adayı olmak üzere ayrı ayrı merkezde programlar yapıyoruz ve ilçelerimize seçim çalışmaları yapıyoruz. Hepimizi bir arada tutan aslında Kütahya’da kimin belediye başkanı olacağı değil, her birimizi büyük heyecan ve şevkle bir arada tutan, gönlüne bağladığı ve istikamet doğru odluğu için, onun istikametinden hiçbir zaman ayrılmadığımızGenel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza duyduğumuz muhabbetten kaynaklanıyor" diye konuştu. (EFE-)

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:00
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