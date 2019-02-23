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Başkan Ali Çetinbaş: Kütahya, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecektir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "31 Mart’ta Kütahya olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı asla mahcup etmeyeceğiz" dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 21:03
Başkan Ali Çetinbaş: Kütahya, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecektir

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "31 Mart’ta Kütahya olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı asla mahcup etmeyeceğiz" dedi.


AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu’nun projelerini açıkladığı toplantı öncesi bir konuşma yapan Başkan Çetinbaş, "Yapacağız, hizmet edeceğiz, gayret edeceğiz. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bizim siyaset anlayışımız ve içimizde dert olan bu seçimleri en yüksek oy oranıyla tamamlama azmimiz, gayretimiz, siyasi hayatı boyunca düşe kalka yol yürümüş, milletimizin huzurunda ve namazda rükudan başka hiç kimsenin önünde eğilmemiş, yeri geldiğinde tüm dünya liderlerinin gözünün içine baka baka ’dünya beşten büyüktür’ diyen, bir başka gün ’Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir’ diyen, değerli Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Kütahyalılar adına topyekün verdiğimiz sözdür. Çok büyük bir destek vereceğiz, çok büyük bir güç ortaya koyacağız, hem meclis üyelerimizi topyekün istisnasız meclise göndereceğiz ve kıymetli belediye başkanımıza halkımızın ortaya koymuş olduğu destekle, içinde taşıdığı hizmet etme aşkını, içinde taşıdığı gayreti artırarak devam edeceğiz. Niyetler hayır olunca akıbetinin de hayır olacağına yürekten inanıyorum. Topyekün, herkesin birbirimize yapacağımız çalışma ile ortaya koyacağımız gayret ile mahcup etmemesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Her birinizi Topyekün kıymetli genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Allah mahcup etmesin diyorum” şeklinde konuştu.



"AK PARTİ’Yİ MİLLET KURDU"



Siyasette alınmış vazifelerin makam mevki değil, manevi değerler anlamı taşıdığını belirten Çetinbaş, “Belediye başkanı olabilirsiniz, milletvekili olabilirsiniz, il başkanı olabilirsiniz, bizim için birer mevki, birer makam noktası değildir. Buralar millete hakim olmak, hizmetkar olmak onların derdiyle hemhal olmak, çocukların geleceğe dair hayalleriyle birleşmek manasını taşıyor. Böyle bir değişim, böyle bir hizmetkarlık nöbetini devralma görevindeyiz. İnşallah onu da 31 Mart akşamı hep birlikte taçlandırmış olacağız diye düşünüyorum. 31 Mart akşamı bizim ortaya koyacağımız gayret, bizim ortaya koyacağımız hizmet neticesini verecek. Sabah kalkıp elimize 50 gramlık oy pusulasını alıp, o sandığa cebimizde nüfus cüzdanımız, gönlümüzde vicdanımızla birlikte tek başımıza girdiğimizde ve ’Bismillahirrahmanirrahim’ deyip AK Parti logosunun altına düşünmeden bastığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara’da kendisine duyduğu güven bir kat daha artacak. Her zaman ifade ettiği gibi AK Parti’yi millet kurdu. Milletimizden başka bir dayanağımız yoktur. Şimdi görüyoruz 3’ü-5’i, 5 benzemezi dörtlü çetesi şer ittifakı bir araya gelmiş, Recep Tayyip Erdoğan’ı veya kurduğu ekibi veya Cumhur ittifakı içerisinde hareket eden herkesi alaşağı etmeye çalışıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 21:03
  1. doğa

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