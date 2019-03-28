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Başkan Ali Çetinbaş: "Dumlupınar bizim"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Dumlupınar ilçesini kazanacaklarını ifade etti.

28 Mart 2019 Perşembe 13:03
Başkan Ali Çetinbaş: "Dumlupınar bizim"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Dumlupınar ilçesini kazanacaklarını ifade etti.


İlçede vatandaşlarla buluşan Başkan Çetinbaş, "Dumlupınar’a biz bir ara verdik, halkımızın desteği ile inşallah Dumlupınar Belediye Başkanlığı’nı tekrar alacağız" dedi.


"Biz sizin hizmetkarınızız" diyen Başkan Ali Çetinbaş, "Belediye Başkan adayımız Şemsettin Akağaç, haramı, helalı bilir, Dumlupınar’ın evladı ne istiyor bilir. ’Buraya ben başkanlık koltuğuna oturayım, kos kos gezeyim, makam arabasıyla da dolaşıp, millete caka satayım’ diye değil, ’Dumlupınar beni yetiştirdi, Mühendislik Fakültesinin Genel Sekreterliğini yapıyorum. Kendi memleketime geleyim, memleketimin çocuklarına hizmetkar olayım’ diye sizin huzurunuzda. Bizim Dumlupınar’a emanetimizdir. Şemsettin Akağaç kardeşimizi Dumlupınar’a Belediye Başkanı yaparsanız, şunu açıkça söylüyorum; merkezle beraber 13 ilçe var, 15 belde var, 8’i bizde. Ben AK Partili belediyelerle muhalefetteki belediyeleri arasındaki farkı var biliyorum. Dumlupınar’a biz bir ara verdik tekrar alacağız. Kıymetli hemşehrilerimiz inşallah seçer. İl Başkanı olarak ben emrinizdeyim. Geldiler Başkanım Dumlupınar bize sahip çıktı, sandıkları doldurdu, liderini yalnız bırakmadı, bizi onun emaneti gördü, gereğini yaptı, şimdi Dumlupınar’ımızın şöyle şöyle bir meselesi var. Yaptık mı yaptık. Başkan Ali bir tane değil üç tane aslan gibi milletvekillerimiz var, gider söyleriz. Yaptılar mı? Yaptılar.Yapmadılar, gideriz AK Parti Genel Merkezine, bakanlarımızla irtibatı sağlar, Genel Bakan Yardımcılarımızı ilgili bakanla beraber toplar, ’Beyefendi kurtuluşumuzun diyarı Dumlupınar’ımızda milletimiz Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı şu müşkülümüz var hallediverin’ dediz. Yaptılar mı? Onlar da mı yapamadı? El ele tutuşur gideriz Külliyeye milletin adamına deriz ki; ’Biz zafer abidesi Dumlupınar’dan geliyoruz, size gönülden bağlıyız, şu işimizi hallediverin’ der halleder geliriz. Şimdi ne işimiz varsa beraber göreceğiz. Vakit kol kola, ele ele, gönül gönüle, bir arada durmak. Biz sizin hizmetkarınınız. Hep beraber inşallah bu iş tamam. Bizim işimiz Belediye reisliği. Dumlupınar’ın imkanları az, esnafı az. Önce kendi imkanlarımızı belirleyeceğiz. Köylerimizle beraber nasıl bir araya gelebiliyoruz, hepimizin gözbebeği üniversitemize adını verdiğimiz Dumlupınar’ı nasıl 2023’e, 2053’e, 2071 taşıyacağız? Buna birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:03
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