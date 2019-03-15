Başkan Alemdar vizyon projelerini açıklıyacak

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projelerini açıklayacak.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vizyon projelerini Cumartesi günü gerçekleştirilecek lansman programında kamuoyu ile paylaşacak. Cumhur İttifakı AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, programa tüm vatandaşları beklediklerini ifade ederek, “Serdivanımız için incelikle planladığımız, gelecek dönem ilçemizin marka değerini daha da yukarılara taşıyacak projelerimizi ve yeni hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Serdivan bizim gönlümüzdeki en güzel tuval. Vatandaşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte renklendirdiğimiz bu güzel resmi, önümüzdeki dönem inşallah kaliteli hizmet anlayışımızla daha da güzelleştireceğiz. Serdivan hız kesmeden yükselmeye devam edecek” dedi.

Alemdar, 16 Mart Cumartesi 20.30’da Serdivan Belediyesi Kongre Salonu’nda gerçekleşecek lansman programına tüm vatandaşları davet etti.