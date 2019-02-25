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Başkan Alemdar, Vatan Mahallesi’nde muhtarlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Vatan Mahalle Muhtarı Nedim Coşkun’un veda programında Serdivanlı muhtarlarla bir araya geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:21
Başkan Alemdar, Vatan Mahallesi’nde muhtarlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Vatan Mahalle Muhtarı Nedim Coşkun’un veda programında Serdivanlı muhtarlarla bir araya geldi.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a ziyaret esnasında; Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken’de eşlik etti. 15 yıllık muhtarlık hizmetini 31 Mart’taki seçimlerle birlikte noktalayacağını belirten Vatan Mahalle Muhtarı Nedim Coşkun, “Yöneticilerimizle beraber el ele vererek mahallemize güzel şeyler kattık. 15 yıl muhtarlık yaptım. Ama iyi ki de muhtar olmuşum, iyi ki de sizleri tanımışım. Sizleri çok sevdim. Bu bırakma kararını da kendim aldım. Bırakmama kimse sebep olmadı. Hepinize çok teşekkür ederim beni hiç kırmadınız. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.


Teşkilat olarak tüm muhtarlarla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade eden AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de, “Nedim muhtarım şahsında tüm muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki hayatında da başarılar diliyorum. Hizmet etmek sadece görevde olmak demek değildir. Nedim muhtarım mahallesine yine hizmet etmeye devam edecektir” diye konuştu.


Vatan Mahalle’de uzun yıllar vatandaşlara hizmet eden Muhtar Nedim Coşkun’a yeni hayatında sağlık, başarı, mutluluk ve huzur dilediğinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, “Görevini özveriyle yerine getiren ve Vatan Mahallemize önemli hizmetlerde bulunan muhtarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Serdivan Belediyesi olarak muhtarlarımızla birlikte 24 mahallemizde güzel çalışmalara imza attık. İnşallah önümüzdeki dönem de bu birlikteliğimizi devam ettirerek hemşehrilerimize yeni hizmetler sunacağız. Allah bu samimiyetimizi, birliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.


Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ise Serdivan’daki görev süresince muhtarlarla çözüm odaklı anlayış çerçevesinde hareket ettiklerini ifade ederek, Serdivan’a hizmet noktasında muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:21
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