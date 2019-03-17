Başkan Alemdar projelerini açıkladı

AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar seçim öncesi projelerini anlattı.

AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı olarak seçilen Yusuf Alemdar, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde seçim öncesi projelerini tanıttı. Proje tanıtım programına AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu,AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program sinevizyon gösterimi ile devam etti.

“Serdivan’a bir yeni giriş daha kazandırmamız lazım”

AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar yaptığı açıklamada, “Milletvekillerimizin desteği ile inşallah çalışmalarımıza başlayacağız. Artık Serdivan’a bir yeni giriş daha kazandırmamız lazım. Sakarya’nın dördüncü girişini kazandırmamız lazım. Yani ikinci otoban dediğimiz Karaman’dan gelip tren istasyonun oradan Akyazı’da doğru gidecek olan bir istasyonumuz var. Bu istasyonda çıkacak olduğumuz yerden Serdivan’ın orta mahalleleri ile Vatan Mahallesi arasından gelip Arabacıalanı, İstiklal, Kemalpaşa hemen eski şantiyemizin oradan Medeniyet Bulvarına birleşerek Muhsin Yazıcıoğlu bulvarının devamı olan bulvardan doğru E-5’e gidiyoruz. Bu yolu E-5’le buluşturarak hemen nasip olursa bu yapmış olduğumuz projede kesintisiz bisiklet yolları yaya yolları da birlikte gidecek. 8 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz” dedi.

“Turizme açılmasını hayal ediyoruz”

Justinyanus köprüsü çevresine yeni bir hizmet yapacaklarını belirten Yusuf Alemdar, “Bu çalışmaların yanı sıra tarihimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehrimizin en eski eserlerinden birisi olan 1600 yıllık bizim onurumuz dediğimiz Justinyanus köprüsü. 150 dönüm alan içerisinde kurulu olan bu köprümüzü yıllardır verdiğimiz mücadele sonucunda UNESCO’nun tarihine yazdırdık. Şuan geçici listede kalıcı olabilmesi için hem milletvekillerimiz, hem de bakanlığımızla görüşmeler devam ediyor. Bunun artık turizme açılmasını hayal ediyoruz. Biran önce etrafında yapacağımız çalışmalar kapsamında turizme açılmasını, mesire yerlerinin ve peyzaj çalışmalarının Justinyanus köprümüze sahip çıkarak milletimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Yer tespitimiz bitti”

Temiz enerji üreteceklerini de belirten Alemdar, “Bu dönem yeni bir çalışma daha ortaya koyuyoruz. Temiz enerji üretimine bu dönem başlıyoruz. Güneş enerjisi santralleriyle şuanda 18 dönümlük alanda kuracağımız projenin çalışmaları bitti. Yer tespitimiz bitti. İlk yapacağımız çalışmalarla birlikte enerji tasarrufu ve güneş enerjisinden kendi ihtiyaçlarımızı çözebilmenin gayretini Serdivanlı hemşerilerimize de burada güneş enerjisinden elektrik üretebilecek olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.