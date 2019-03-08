Başkan Alemdar, Meslek Edindirme kurslarına misafir oldu

Beşköprü Mahallesindeki Serdivan Meslek Edindirme kurslarını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ziyaret etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Beşköprü Mahallesindeki Serdivan Meslek Edindirme kurslarına misafir oldu. AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ile birlikte gerçekleşen ziyarette Başkan Yusuf Alemdar, kursiyerlerin talep ve önerilerini dinledi. Kursiyerler tarafından yöneltilen soruları da cevaplayan Alemdar, Serdivan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen halk eğitim kurslarını daha kapsamlı hale getirerek icra edilen çalışmalara nitelik katmak istediklerini belirtti.Kursiyerlerin kalıp hazırlama ve model uygulama çalışmalarının yanı sıra elbise, dış giyim ve manto dikimi gibi alanlarda hazırladıkları ürünleri de inceleyen Alemdar, el emeği göz nuru eserlerin mağaza vitrinlerini aratmayacak ustalıkla tasarlanıp, dikildiğini söyledi.

Kursiyerlerin burada elde ettikleri bilgi birikimi ve tecrübeyi yılsonunda alacakları sertifikalar ile taçlandıracaklarına değinen Alemdar, “Halk eğitim kurslarımızda, giyim sektörüne referans olacak nitelikte çalışmalar ortaya koyuluyor. Bu durum da kursiyerlerimizin işverenler tarafından istihdam edilmesine ve ekonomiye doğrudan katkı sağlanmasına vesile oluyor. Bu kapsamda Serdivan Belediyesi olarak bizler de eğitim ve istihdam noktasında 2009’dan bugüne kadar 22 bin 751 vatandaşımıza hizmet verdik. İnşallah önümüzdeki dönem insan odaklı hizmet anlayışımızı daha da kapsamlı hale getirerek, diğer tüm alanlarda olduğu gibi kursiyerlerimize de en güzel desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.