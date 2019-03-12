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Başkan Alemdar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 17:27
Başkan Alemdar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar mahalle ziyaretlerine devam ediyor.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte Arabacıalanı ve Orta Mahalle’ye misafir oldu.



“Yusuf Başkanımıza sahip çıkacağız”


Gittikleri her yerde sevgiyle ve coşkuyla karşılandıklarını belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Yusuf Başkanımızın mütevazi kişiliği belediyecilik hizmetlerine de yansıyor. Gönül belediyeciliği ekseninde hayata geçirdiği tüm projeler, Serdivan’da 7’den 70’e tüm gönüllere dokundu. Biz inanıyoruz ki; Cumhur İttifakı çatısı altında gireceğimiz yerel seçimlerden de sizlerin desteğiyle rekor kıracağız. Hizmetlerin devamı ve Serdivanımızın daha da büyümesi için Yusuf Başkanımıza sahip çıkacağız” dedi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da toplantı alanını dolduran vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında seçim sürecini değerlendirerek yapılan çalışmaları anlattı.



“Cumhur İttifakı”


Millete hizmetin yerel yönetimlerde başladığını ifade eden Başkan Alemdar, “Belediyecilik demek hizmet üretmek, yatırım yapmak demek. Ama asıl belediyecilik tüm bunları icra ederken gönüller yapmak demek. Vatandaşlarımızın teveccühüyle 10 yıldır Serdivan’da belediye başkanlığı yapıyoruz. Birbirinden önemli, birbirinden değerli projeler hayata geçirdik. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin gönlünde yer edinecek bir üslup ve gayretle hareket etmeye özen gösterdik. Cumhur İttifakı, Serdivanımızın geleceği adına en büyük teminattır. Serdivan’da yakalamış olduğumuz birlikteliği, inşallah önümüzdeki dönem devam ettirerek ilçemizi daha başarılı bir kent konumuna getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:27
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