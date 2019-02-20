Başkan Alemdar Kazımpaşa’ya misafir oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kazımpaşa Mahallesinde mahalleli ile bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte Kazımpaşa Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Alemdar, halk eğitim kurslarının kişisel gelişimin yanı sıra ekonomiye olan katkısı ile de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini ifade etti.

"10 yılda 14 bin 692 kursiyer"

Yaşam boyu eğitim modeli ile halk eğitim kurslarının 7’den 70’e herkese hitap eden nitelikte ve donanımda olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, “Serdivan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz meslek edindirme kurslarımızda; 2009’dan bugüne 40 farklı branşta 14 bin 692 kursiyerimize eğitim verdik. Amacımız; vatandaşlarımızın el becerilerini geliştirmelerine imkan sunarken, uzmanlaştıkları alanlarda da ev ekonomisine destek olmalarını sağlamak” dedi. Halk Eğitim Merkezi’nin ardından Kazımpaşa esnafını da ziyaret eden Başkan Alemdar, işletme sahiplerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

"Doğalgaz Kazımpaşa’ya ulaştı"

İnsan odaklı hizmetlerle Serdivan’da önemli çalışmalara tüm vatandaşlarla birlikte imza attıklarını belirten Başkan Alemdar, bu kapsamda doğalgaz yatırımlarını Kazımpaşa Mahallesi’ne kadar ulaştırdıklarını ifade etti. AGDAŞ ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda bölgeye çelik hat, ana hat ve servis hattı olmak üzere yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda doğalgaz dağıtım hattı döşendiğini belirten Alemdar, “Hem daha tasarruflu hem de çevreci olan doğalgazı, Kazımpaşalı hemşehrilerimizle buluşturduk. Birlik ve beraberlik içerisinde hemşerilerimizle çok daha güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu