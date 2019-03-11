0553 313 94 23

Başkan Alemdar, "Gücümüze güç katacağız"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez Aralık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:04
Başkan Alemdar, "Gücümüze güç katacağız"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez Aralık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Esnaf ve dernek ziyaretlerinin yanı sıra seçim çalışmalarına ev toplantıları, halk eğitim kursu ziyaretleri ve kahve toplantılarıyla aralıksız devam Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kez Aralık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Alemdar’a programlar kapsamında; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Adayları da eşlik etti.



"Gücümüze güç katacağız


2002 öncesi Türkiye ile 2002 sonrası Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğunu belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Ekonomi, sağlık, eğitim ve ulaşımda yapılan reformlarla vatandaşlarımızın refah düzeyi arttı. Eskiden hastanelerde paran varsa sözün geçiyor, doktorlar keyfine göre hastalarla ilgileniyordu. Şimdi hastanelerimiz hem doktorlarıyla, hem de teknolojik donanımlarıyla vatandaşlarımıza en güzel hizmeti veriyor. Okullarımızda kitaplar öğrencilerimize ücretsiz olarak eğitimin başladığı ilk günden dağıtılıyor. 2002’den önce bırakın ücretsiz almayı, devletin müfredatındaki kitapları parayla kırtasiye kırtasiye gezip bulamıyorduk. Hem Serdivan olarak, hem Sakarya olarak hem de ülke olarak önemli reformlar gerçekleştirildi. İnşallah Cumhur İttifakı’yla gücümüze güç katıp, Serdivanımıza vizyon projeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.



"Milli mücadele biçimi"


Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ise, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yüklenmiş olduğu en önemli sorumluklardan bir tanesinin Cumhur İttifakı olduğuna vurgu yaparak, “Vatanımıza, bayrağımıza ve milletimize olan inancımız her şeyin önündedir. Cumhur İttifakı bir milli mücadele biçimidir. İçimizdeki hainlerden kurtulma yöntemidir. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta milletimiz bizlere yine destek olarak, ülkemiz üzerinde hem içeriden hem de dışarıdan oynanan tüm oyunları bertaraf edecektir" diye konuştu.



"Birlikten kuvvet doğar"


Serdivan’da gösterilen teveccühe layık olmak için 2009’dan bugüne var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Alemdar, yapılan hizmetlerdeki en büyük desteğin; dün olduğu gibi, bugün de, yarın da vatandaşların kendileri olacağını belirterek, “2009’da rabbim nasip etti, sizler de bize sahip çıktınız, hemşerilerimize hizmet etme yoluna atıldık. Bu yolda sizleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönem daha büyük ölçekte projeleri sizlerin hizmetine sunarak yeni başarılara birlikte imza atacağız. Birlikten kuvvet doğar inancıyla hareket etmeye devam ederek, siz bizlere sahip çıktıkça biz de başarı çıtamızı yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:04
  1. doğa
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da kaçakçılık operasyonu! 2 bin kaçak sigara ve 65 cep telefonu yakalandı
    1. Malatya'da kaçakçılık operasyonu! 2..
    2. Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı
    3. Vali Aykut Pekmez kurumlardan bilgi..
    4. Binali Yıldırım: “Etnik kimlik..
    5. Başkan Ergün:"Hiçbir zaman siyasi..
    6. HDP mitinginde skandal! Katil lehine..
    7. Pendik'te binanın çatısı alev alev yandı
    8. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
    9. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    10. Sur Belediyesinden 140 personel..
    11. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    12. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    13. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    14. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    15. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    16. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    17. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    18. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    19. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    20. Pulmoner Rehabilitasyon Haftası..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!