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Başkan Alemdar: "Gönüller inşa etmeye devam edeceğiz"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Selahiye Mahallesi’ne misafir oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:49
Başkan Alemdar: "Gönüller inşa etmeye devam edeceğiz"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Selahiye Mahallesi’ne misafir oldu.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Kuruçeşme ve Selahiye Mahallesi’ne misafir oldu.


Türkiye’nin; AK Parti ile önemli mesafeler kat ederek, çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli koalisyon kavgalarına son vermek, daha güçlü ve yeni bir Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni milletimizin de iradesiyle birlikte hayata geçirdi. Böylece ülkemiz; hükümetlerin kurulamayacağı günleri geride bırakarak koltuk kavgalarının olmayacağı yeni bir döneme geçiş yaptı. Şimdi bizler Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki; bu güçlü hükümet sistemini yerel yönetimlerdeki gönül belediyeciliği ile 31 Mart’ta taçlandırarak Serdivan’da istikrarı devam ettirelim” dedi.


Anadolu topraklarında nice devletler kurulup sonrasında yok olduğunu ancak Türk Milleti’nin birlik, beraberlik ve cesareti sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ise, “Türk Milleti’nin menfaatlerini koruma ve geleceğe taşıma gayesi üzerine kurulan, tamamen yerli ve milli bir duruş sergileyen Cumhur İttifakı, Allah’ın izniyle tüm yurtta olduğu gibi Serdivan’da da muzaffer olacaktır” diye konuştu.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’da, 2009’dan bugüne Serdivan’da 1,3 milyar TL’lik hizmet yatırımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “10 yılda vatandaşlarımızın talep ve önerileri doğrultusunda hareket ederek vizyon projelerimizi hayata geçirdik. Artık Serdivanımızın her mahallesinde, her sokağında kaliteli hizmet anlayışımızın bir yansıması var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın seçim manifestosunda ifade ettikleri gibi gönül belediyeciliği anlayışı bizim tüm fikirlerimizin, projelerimizin ve icraatlarımızın temelini oluşturan en önemli unsurdu. İnşallah bu düsturla Serdivan’daki yatırımlarımızın üzerine yeni vizyon projelerimizi ekleyerek 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizle birlikte gönüller inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:49
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