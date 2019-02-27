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Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan gençlere ihtiyaç var”

İlçesinde eğitim veren okulları ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Geleceği planlayan gençlere ihtiyaç var" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan gençlere ihtiyaç var”

İlçesinde eğitim veren okulları ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Geleceği planlayan gençlere ihtiyaç var" dedi.



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,Serdivan’da eğitim veren özel bir okulu ziyaret etti. AK Parti İl Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette okul müdürü ve öğretmenlerle birlikte eğitim kampüsünü gezen Başkan Alemdar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında yerli ve milli eğitime dikkat çeken Başkan Alemdar, "Çocuklarımızın eğitim süreçlerine katkıda bulunmak bizim en önemli görevimiz. Onların geleceğe hazır, eğitimli ve donanımlı bireyler haline gelmesinde atılacak adımlar çok değerli. Dün ile bugünü harmanlayarak geleceği planlayabilen gençlerimiz sayesinde bilimsel çalışmalarımız çağ atlatacak niteliğe sahip olacaktır. Serdivanımızda eğitim veren kurumlarımızın sayısı ve niteliği, gün geçtikçe artıyor. Bu noktada öğrencilerimize ve onları geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



Serdivan’ın eğitim alanında geldiği noktayı rakamlarla açıklayan Başkan Yusuf Alemdar, “Serdivan genelinde toplam 79 okulda öğrencilerimiz eğitim görüyor. Bu sayı 2009’da 36 iken bugün 79. Yine 2009’da 498 olan derslik sayımız bugün 1244. Ortalamaya baktığımızda 11 öğrencimize bir öğretmen düşüyor. Bu, planlı şehirleşme çalışmalarımızın da bir göstergesidir aslında. Buradan şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki Serdivan Sakarya’nın eğitim üssü” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
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