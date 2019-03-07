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Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Aralık, Çubuklu ve İstiklal Mahallesi’ne misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:48
Başkan Alemdar, dur durak bilmiyor

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte Aralık, Çubuklu ve İstiklal Mahallesi’ne misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

 

Toplantılarda; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu da yer aldı. AK Parti’nin 17 yıllık hizmet serüveni boyunca Serdivan’ın gelişim ve büyüme noktasında atılım gerçekleştirdiğini belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Cumhur İttifakı olarak yerli ve milli bir duruş sergiliyoruz. Serdivan’da bir hizmet yapılacaksa bunu en güzel biz yaparız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin menfaati nerdeyse biz de orada olup onu savunmaya devam edeceğiz” dedi.

 

Misafir oldukları her yerde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandıklarını ifade eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sizlerin de teveccühüyle Serdivan’da elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. 10 yıllık görevimiz boyunca 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza dokunabilecek nitelikte projeler hayata geçirdik. Ortada bir başarı varsa bu başarının arkasında sizlerin güveni ve teveccühü vardır” diye konuştu.

 

Serdivan’ın dünü ile bugünü kıyaslandığında önemli bir mesafe kat edildiğini ama bu mesafeyi kendileri için yeterli görmediklerini ve artık Serdivan için daha büyük ölçekte projeler ortaya koyma vakti olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, “Gelişen ve değişen Dünya’da her gün beklentilerimiz de farklılaşıyor. İnşallah hemşehrilerimizin beklentilerine göre, gönül belediyeciliği ekseninde yeni projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın tam anlamıyla Serdivan için bir hizmetkar olduğunu ve görevini gönülden icra ettiğini vurgulayan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Yusuf Başkanımız, sizlere olan hizmetleriyle adını bütün şehirde bahsettiren bir belediye başkanımız. Sizlerin içinizden çıkmış biri olarak bugün sizleri dinleyip, sizlerle hasbihal etmek istedik. Sizlerin talepleri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

 

Sakarya’daki 16 ilçe arasında Serdivan’ın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten ve Milliyetçi Hareket Partisi’yle birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında girilen seçimlerin önemine de değinen Milletvekili Atabek, “Sakarya’da 16 tane ilçe var ama Serdivan bir başka. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Burada ilçe teşkilatıyla birlikte efsane işler yaptılar. Artık herkes Serdivan’da oturmak istiyor. Bu başarı sizin başarınız. Bizim tek derdimiz var, o da; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında nefer olarak size hizmetlerin en güzelini sunmak. 15 Temmuz’da göğsümüzü vatanımız için siper ettik. İnşallah milletimiz, zillet ittifakına da geçit vermeyecek” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:48
  1. Sakarya
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