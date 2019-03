Başkan Alemdar, Çark Caddesindeki esnafları ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Çark Caddesindeki esnafları ziyaret etti.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,İşletme sahipleriyle ve çalışanlarla çay içen ve sohbet eden Başkan Alemdar, Serdivan esnafı ile her zaman iç içe olduklarını belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz her projeyi, esnafımızın ve en önemlisi vatandaşlarımızın görüşlerini alarak hayata geçirdik. Her zaman omuz omuza çalıştığımız ve çalışmaya devam edeceğimiz esnaflarımızı, bugün bir kez daha ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Serdivan’daki değişimin sadece sosyal ve kültürel anlamda olmadığını, ekonomi noktasında da değişim yaşandığını ifade eden Yusuf Alemdar, “Serdivan şehrin en hareketli noktası oldu. Vatandaşlarımız zamanlarının çoğunu bölgemizde geçiriyor. Dolayısıyla sosyal hayattaki hareket ticari hayata da katkı sağlıyor. Ziyaretlerimizde de görüyoruz ki esnafımız da işletmelerini yenileyerek Serdivan’daki değişime ayak uydurmuş. Mekansal değişimlerden hizmet kalitesine kadar birçok unsuru ön plana çıkarmışlar. Bu Serdivanımız adına son derece memnuniyet verici bir durum” diye konuştu.

Ticari hayat noktasında Serdivan’ın 10 yılda elde ettiği başarıya da değinen Alemdar, “2009 yılında 1449 olan işletme sayımız, 2019 itibariyle 3 katına çıkarak 4 bin 304’e ulaştı. Bu başarı tabii ki de esnaflarımıza ve hemşirelerimize ait. Hedefimiz bu rakamları daha üst basamaklara taşıyarak Serdivan’da vatandaşlarımıza, esnafımızla birlikte en güzel hizmeti sunmak” şeklinde konuştu.