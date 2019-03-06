0553 313 94 23

Başkan Alcan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:02
Başkan Alcan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Alcan, kadınların insanlığın devamı için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, “1857 Yılında kadınların toprağa attığı tohumun, yüzyıllardır yürüttüğü özgürleşme mücadelesine ortak ve eşit bir gelecek kurma talebinin ürünü olan bugün de tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Sizi bizi dünyaya getiren, yetiştiren, büyüten, eğiten bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, hoşgörü sınırları geniş,fedakar kadınlarımız toplumun her kesimi tarafından el üstünde tutulmalı, şiddet değil saygı görmelidir. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır; Çoğu zaman değil, her zaman çalışan/çalışmayan, her gözün nuru, hayatın can damarıdır” dedi.


Tüm dünyada emekçi kadınların mücadelesinin evrensel bir boyut kazandığını ifade eden Başkan Alcan, “ Mobbing (İşyeri tacizi) mücadelelerden yalnızca bir tanesidir. Aynı zamanda daha verimli, barışçıl daha hoşgörülü ve daha umut dolu bir Türkiye için de kadınların verecekleri emek, temeldir. 8 Mart 1857’de ABD New York’ta çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla greve giden işçilere yapılan saldırıda ölen 129 işçinin çoğu kadındır. Bu günün anısına yıllar içerisinde yapılan çalışmalarla, kadının toplumdaki onurlu yerini sağlamak anlamında 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de kadınlar hak ettikleri yeri alamamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri olduğunu bilmekteyiz. Bu anlayışla, öncelikle kadınlara uygulanan her türlü şiddete karşı, kadının eş, anne ve toplumun temel direği olduğunu unutmadan ve gerekli değeri vermemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı et fiyatları
    1. Et ne kadar? | 2019 son dakika kırmızı..
    2. İki ilçede mera alanları ıslah edilecek
    3. Fetex Turizm Fuarı 9. kez kapılarını..
    4. Şifreleri Kadınlar Günü belirledi
    5. Şüpheli paket yüzünden Glasgow..
    6. SP’li Özay İlhan: “Hiçbir yerde hiçbir..
    7. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    8. Mersin'de elektrik akımına kapılan..
    9. GÜNCELLEME 2 - Ümraniye'de cinayet
    10. Diyetisyen Mutlu: “Aç kalarak..
    11. Ümraniye’de korkunç olay.. Annesini..
    12. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    13. Kamu işçileri ne kadar enflasyon farkı..
    14. Mersin Uluslararası Müzik Festivali,..
    15. Kan donduran olay! Annesinin cesedinin..
    16. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    17. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    18. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    19. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    20. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    21. Maltepe sahilinde motosikleti ile..
    22. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    23. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    24. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    25. "Irak topraklarından komşularımıza..
    26. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    27. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    28. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    29. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    30. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'