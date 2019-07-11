Başkan Alan, Demokrasi ve Milli beraberlik gününe davet etti

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, basın mensupları ile bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli beraberlik günü etkinlik programını açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, basın mensupları ile bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli beraberlik günü etkinlik programını açıkladı.Başkan Alan Belediye Başkanlığı makamında düzenlediği basın açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişimin 3’üncü yılında gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.Alan, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ Terör Örgütü tarafından Türk Demokrasisine ve Milli iradeye karşı teşebbüs edilen Darbe girişiminin 3 yılı münasebeti ile 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Demokrasi ve Milli beraberlik günü etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda saat 20’00’de Fevkani Köprüsü Üzerine toplanacağız ve madenci anıtına kadar yürüyeceğiz. Burada 20.30’da programımız başlayacak. Program kapsamında marş ve türküleri ile bilinen “Grup Yürüyüş” ve Türkü ve söyleşi ile Talha Bora Öge halkımızla buluşacak. Sizlerin aracılığınızla tüm halkımızı düzenlenecek etkinliklere bekliyoruz. Ayrıca halk otobüslerimiz 18:00 gece 02:00 arasında ücretsiz olacak. Tüm halkımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli beraberlik gününe davet ediyorum” şeklinde

"Görüşmelerimiz sürüyor"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ayrıca gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Alan, Fevkani Köprüsü ile sorulan soruya cevap vererek Fevkani Köprüsü ile görüşmelerin devam ettiğini köprünün bir şekilde artık Zonguldakımızdan kaldırılması gerektiği düşüncesi hakim olmaya başladı. Köprü altı esnafı ile bir kere görüştüğünü ifade eden başkan Alan, “Seçimden önce söylediğimiz gibi biz yıkmaya değil yapmaya geliyoruz. Zonguldak’ın siluetini değiştirmek istiyorsak köprünün bir şekilde kaldırılması düşüncesi oluştu. Burada 80 kadar vatandaşımız işgalci konumunda. Biz esnafımız ile bir kere görüştük bundan sonra da görüşeceğiz. Onlarda yıkılmasını isteyecekler. Satın almak isteyenler için tapu sahibi yapmak istiyoruz. Kiralamak isteyenler için yine öyle. Bu noktada proje hazırlıyoruz. Tüm paydaşlarımız ile karar vereceğiz. Ben esnafımıza yer gösterdikten sonra satın alma kiralama noktasında destek olacaklardır. Köprüyü projeyi bitirdikten sonra kaldıracağız. Kimse mağdur olmadan bu projeyi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“Yol çalışmaları haftaya başlıyor”

Yol çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 12 Temmuz Cuma günü asfalt ihalesinin yapılacağını söyledi. 15 bin 700 ton asfalt yapılacağını ayrıca mahallelerde parke çalışmalarının başladığını belirten başkan Alan, “Cuma günü asfalt ihalemiz var. Parke çalışmalarımıza başladık. Çaydamar’a haftaya başlıyoruz startı verdik. Elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Acil olan mahallelerimize öncelik verdik. 2 sene içinde tüm asfalt sıkıntısı bitecek. Biz tüm paydaşlarla istişare halindeyiz. Alt yapı yapılmadan üst yapıyı yapmak istemiyoruz. Geçmişte bu hatalar yapıldı. Halkımızdan biraz sabır istiyoruz. Verdiğimiz sözler teker teker yerine gelecek” şeklinde konuştu.