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Başkan Aktepe’den meclis üyelerine plaket

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, görev süreleri 31 Mart tarihi itibariyle sona erecek olan belediye meclis üyelerine hizmetleri anısına plaket takdim etti.

21 Mart 2019 Perşembe 12:23
Başkan Aktepe’den meclis üyelerine plaket

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, görev süreleri 31 Mart tarihi itibariyle sona erecek olan belediye meclis üyelerine hizmetleri anısına plaket takdim etti.


Belediye Spor Kompleksi’nde gerçekleşen yemek sonrası Belediye Başkanı Muharrem Aktepe meclis üyelerine 5 yıllık hizmetleri onuruna plaketlerini takdim ettim ettikten sonra bir konuşma yaptı.



"Vermiş oldukları emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum"


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe burada yaptığı konuşmada, “5 yıllık çalışma dönemimizin son meclis toplantısını bu ayın başında yapmıştık. Bu akşam meclis üyelerimiz hem sohbet edelim hem de birlikte son bir veda yemeği yiyelim istedik. Ben gelen, katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimize 5 yıl boyunca ilçemize yapmış oldukları katkılardan dolayı, vermiş oldukları emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hepimiz yine Fatsa’dayız, Fatsa’da yaşamaya devam edeceğiz. Meclis üyesi olarak değil, belediye başkanı olarak değil bir vatandaş olarak bu şehirde yaşamaya devam edeceğiz. Ben kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum, kolaylıklar biliyorum mutluluklar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreç Fatsa ilçemize hayırlı olur” dedi.



"Fatsa ilçemize güzel hizmetler yaptığınıza inanıyorum"


Belediye meclis üyeleri adına bir konuşma da Ahmet Çoruh yaptı. Çoruh yaptığı konuşmada, “Belediye meclis üyeliğimizin son günleri. İnşallah 31 Mart tarihinden sonra yeni arkadaşlarımıza bu görevi tevdi edeceğiz. Tabi bu 5 yıllık süre içerisinde Fatsa ilçemize güzel hizmetler yaptığınıza inanıyorum. Bu görevi onurla, gururlar alnımızın akıyla yeni arkadaşlarımıza devrettiğimize inanıyorum. Ben meclis üyeliği sürecinde bizlere her zaman destek olan önceki Belediye Başkanımız Hüseyin Anlayan’a ve şimdiki Belediye Başkanımız Muharrem Aktepe’ye tüm meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak olan arkadaşlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:23
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