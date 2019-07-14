Başkan Aktaş’tan memur adaylarına KPSS morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan kendisine twit atan öğrencinin çağrısını kırmadı ve KPSS sınavı öncesinde Uludağ Üniversitesi’nde memur adaylarıyla bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, KPSS öncesi, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Kampüsü’nde sınava girecek adaylarla bir araya geldi. Kendisinin de mezun olduğu UÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde KPSS heyecanını yaşayan öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Aktaş, adaylara da sınavda başarılar diledi.

Sosyal medyadan “Bir sene uğraş verdik. Siz de yarın yapılacak olan KPSS sınavında aramızda olup bize destek vermeye ne dersiniz?” şeklinde twit atan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu Süleyman Akyüz ile sınav öncesinde bir araya gelen Başkan Aktaş, memur adaylarının sınav heyecanını paylaştı.

Aktaş’a yoğun ilgi

Kampüste yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Aktaş, memur adaylarına moral verdiği ziyaretle ilgili, “KPSS maratonu başladı. Sınava giren tüm arkadaşlarımıza, başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin KPSS sınavına giren adaylara bugün ücretsiz ulaşım imkanı sağladığını hatırlatarak, “Daha önce sosyal medyadan bize çağrı yapan Süleyman Akyüz’ü iyi dileklerle sınava uğurladık. Bu vesileyle sınava giren diğer adaylara da başarılar diledik” diyerek adaylara sınav öncesi Muradiye Su ikramı yapıldığını sözlerine ekledi.

Sınava giren adaylara destek olması için attığı twitin cevap bulmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Süleyman Akyüz de nezaketinden ve desteğinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.