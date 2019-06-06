0553 313 94 23

Başkan Aktaş’tan bayramda anlamlı kutlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı’nda, Batman ve Hakkari Çukurca’da askerlik yapan Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk’ü telefonla arayarak bayramlarını kutladı ve “Hayırlı tezkereler” diledi.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:34
Başkan Aktaş’tan bayramda anlamlı kutlama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı’nda, Batman ve Hakkari Çukurca’da askerlik yapan Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk’ü telefonla arayarak bayramlarını kutladı ve “Hayırlı tezkereler” diledi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 ayın sultanı ramazan ayının ardından coşku ve neşeyle yaşanan Ramazan Bayramı’nda, evlerinden uzakta, vatani görevini yapan erleri de unutmadı. Bursa’da Ramazan Bayramı boyunca, kent dinamikleriyle bir araya gelen, vatandaşlarla bayramlaşan, birlik ve beraberlik mesajlarıyla gönülleri fetheden Aktaş, Batman ve Hakkari Çukurca’da askerlik yapan askerleri telefonla arayarak hal ve hatırlarını sordu, Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.


Anlamlı bayram kutlaması sosyal medya hesaplarında paylaşılan Başkan Aktaş, “Bayramda ailesinden uzakta Batman ve Hakkari Çukurca’da askerlik görevini ifa eden Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk kardeşimizi arayarak bayramlarını kutladım. Bu vesile ile askerlik vazifesini yapan bütün Mehmetçiklerimiz ile kıymetli ailelerinin bayramını canı gönülden kutluyorum” açıklamasını yaptı.


Bayramda aldıkları sürpriz telefonlarla hem sevinen, hem de duygusal anlar yaşayan askerler ise mutluluklarını ifade ederek, Başkan Aktaş’ın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Bu samimi anlar, görüntüleri izleyen vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    60 bin TL cezası var, takan yok! Uyarılara rağmen kopardılar
    1. 60 bin TL cezası var, takan yok!..
    2. Abant'ta bayram yoğunluğu
    3. Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu..
    4. Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz..
    5. Başsavcıdan Netanyahu’ya ret
    6. Sülfürik asit yüklü tanker devrildi;..
    7. Hastane personeli yaralı karaca için..
    8. Ardahan lise taban puanları 2019..
    9. Kocaeli’deki fabrika yangınında ölü..
    10. Saklıkent Kanyonu'nda bayram yoğunluğu
    11. Bayramda köye ayı indi
    12. Yıldırım’ın, kendisini havalimanında..
    13. İran'da Ruhani kabinesinde son istifa..
    14. Sri Lanka’da Dang Humması salgını: 28..
    15. Dev gemi mehter takımı ile karşılandı
    16. Diyarbakır'da iki kazanın sonucu 29..
    17. Ordu lise taban puanları 2019 Ordu..
    18. Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe..
    19. Bursa Büyükşehir’in atletizm takımı..
    20. Çalışır durumdaki biçerdöverin içine..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular