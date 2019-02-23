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Başkan Aktaş’tan BALKANTÜRKSİAD’a övgü

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 20.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:26
Başkan Aktaş’tan BALKANTÜRKSİAD’a övgü

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 20. Sinerji Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “BALKANTÜRKSİAD’ın gelişen,değişen ve büyüyen ekonomisi, Bursa’ya heyecan katıyor” dedi.


Kente artı değer sağlayan STK’larla her fırsatta bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez BALKANTÜRKSİAD’ın misafiri oldu. İş adamları, sanayiciler, politika ve bürokrasinin önemli isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği BALKANTÜRKSİAD 20. Sinerji Toplantısı’na onur konuğu olarak ise Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydınkatıldı.


BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, yaptığı konuşmada, derneğin kurulduğu ilk günden bu yanaBursa ve Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle olan ekonomik potansiyelinin daha da artırılması yönünde çaba sarf ettiğini söyledi.


Yapılan sinerji toplantılarını ‘ufuk açıcı’ olarak nitelendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kurumun çalışmalarıyla sadece Bursa’ya değil Türkiye’ye değer kattığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar BALKANTÜRKSİAD ile ortak birçok projeye imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Balkanlar’ın ve Anadolu’nun enerjisini harekete geçirmek için Balkan kökenli iş adamlarını bir çatı altında toplayan BALKANTÜRKSİAD, bugün sinerji toplantılarının 20.’sini gerçekleştiriyor. Dernek, gelişen,değişen ve büyüyen ekonomisi ile Bursa’ya çok ciddi heyecan ve değer katıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bugüne kadar BALKANTÜRKSİAD’la ortak birçok projeye imza attık. İnşallah bundan sonra da birlikte çalışacağımız alanlar olacak. Ben inanıyorum ki yapacağımız her bir proje, şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacak” diye konuştu.


Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da konuşmasında, 11 yıldır küresel ekonomi devriminin devam ettiğini anlattı. Aydın, Türkiye’nin son yıllarda hiç görmediği şekilde iç ve dış şoklarla karşılaştığını, bunun altından kalkmak için ise en önemli unsurun istikrar olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:26
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