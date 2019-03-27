0553 313 94 23

Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesinde Romanlarla biraraya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:06
Başkan Aktaş Roman vatandaşlara seslendi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın adayı olan Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesinde Romanlarla biraraya geldi. Başkan Aktaş, "Sizlerden ricam çocuklarımızı okutalım. Bu konuda bizlere ne görev düşüyorsa, destek olmaya hazırız" dedi.


Alinur Aktaş, Cumhur İttifakı’nın MHP’li Başkan Adayı Davut Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Yenişehir’de Romanlar Derneği ve Roman vatandaşların yaşadığı Yılmaz Mahallesi’ni ziyaret etti.


Roman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu ve Yılmaz Mahallesi Muhtarı Selçuk Beyazıt ile görüşerek Roman vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Yılmaz Mahallesi’nde Roman vatandaşlara seslenen Alinur Aktaş, “Cenabı Allah’ın yarattığı her kul değerli ve önemlidir. Hiç birimizin anne babamızı seçmek elimizde değil, sadece önemli olan Allah’a yakışır bir kul olmak. Sizler de bunun en iyi göstergesisiniz. Yıldırım Başkanım ile mahallenin istek ve sorunlarını konuştuk.Bazı ailelerin su sorununu konuştuk. Bununla ilgili çalışma yapıp kendisine döneceğiz. İki kardeşimiz ile ilgili talimat verdik. Sizlerden ricam çocuklarımızı okutalım. Bu konuda bizlere ne düşüyorsa destek olmaya hazırız” diye konuştu.


"Türkiye’de belirli gurupların varlıkları, kimlikleri hep saklandı, gizlendi" diye konuşan Aktaş, “ Bunu ortaya koyan, çıkaran destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Dolayısıyla sizlere destek vermiş, vermeye devam eden bu kişiye bu ekibe lütfen uzak durmayın. İki lider dimdik duruş sergiliyor. Bu duruşumuza destek verin. İnşallah önümüzdeki dönem bu değişimi gelişimi hepiniz göreceksiniz” dedi.


Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu, “Derneğimizi ve mahallemizi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyor, yerel seçimlerin ilçemize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:06
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TESK Genel Başkanı Palandöken: “İndirim aldatmacalarına bir yenisi daha eklendi”
    1. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    2. GÜNCELLEME - Kadıköy'de inşaat..
    3. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi..
    4. Zehir tacirlerinden akıl almaz taktik!
    5. Bakan Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü..
    6. Vali Sonel’den Pertek İlçesi ziyareti
    7. AK Parti Büyükçekmece Adayı Mevlüt..
    8. Batuhan Yaşar: "CHP-HDP ittifakı..
    9. Hacettepeli gençler Turkcell’i yılın..
    10. Gönen, Rehber Öğretmenlerle toplantı..
    11. Meksika’da havai fişek fabrikasında..
    12. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener.....
    13. Başkan Aktaş Roman vatandaşlara..
    14. "Teknoloji ve madde bağımlılığından..
    15. “100 Yılın Model Kenti Gölbaşı”..
    16. Minikler fidanları toprakla buluşturdu
    17. Mavi bayraklı plaj ödüllerinin galibi..
    18. Satın aldıkları dairelerin başkalarına..
    19. Doç. Dr. Aylin Gül Medical Park’ta
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    21. Borsa, güne yükselişle başladı
    22. İsrail askerleri Batı Şeria'da 3..
    23. "Firari 107 FETÖ'cünün Türkiye'ye..
    24. Adana’da paketleme tesisinde çıkan..
    25. 18 yaşına giren oğluna anneden..
    26. Fenerbahçe Beko, liderliği..
    27. Kamber: "Başka Türkiye yok"
    28. Küllerinden doğan adam: Beto
    29. Fikirtepe’de 24 katlı binada yangın..
    30. Dolar/TL 5,4050 seviyesinde işlem..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi