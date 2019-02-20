Başkan Aktaş, projeleri harita üzerinde anlatıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı sokak sokak gezip, hayata geçireceği projeleri vatandaşlara harita üzerinde anlatıyor.

Yıldırım ilçesinde vatandaşları ve minibüsçüleri ziyaret ederek, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri çizdirdiği harita üzerinde bir bir anlatan Başkan Aktaş, 13,5 yıl boyunca İnegöl’de hayata geçirdiği projelerden misâller verdi. İnegöl’de göreve geldiğinde nüfusun 130 bin olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şimdi İnegöl’ün nüfusu 250 bin. İnegöl’de 2 etap toplu konut yaptık. Yollar, alt yapılar, spor tesisleri, okullar, 21 tane restorasyon, 17 tane spor tesisi yaptık. Bunun içinde spor sahaları, spor tesisleri, atletizm pisti var. Cenabı Allah bir sürü güzelliği nasip etti. Bunları yaparken belediyemizin, devletimizin ve hayırseverlerin imkânlarını kullandık. Bizim şehrimize dâir heyecanımız var, bunları hayata geçirdik. İnşallah bu tecrübe ve bilgi birikimimizi şimdi Bursa’da kullanacağız” dedi.

“Anlatacak hikâyeleri yok”

Hayatı boyunca kimseye iftira atmadığını, kimsenin aleyhinde konuşmadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Bir seçime gidiyoruz. Şu ân partisinin ismini bile söylemekten çekinen, yeter ki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasın diyen, teröre bulaşmış partilerin bile desteğini alarak vatandaşın karşısına çıkan bir CHP ve onun adayı var. Her tarafı Nilüfer yapacağım diyor. Bu kesinlikle mümkün değil. Anlatacak bir hikâyesi olmayanlar şimdi diyorlar ki ‘Bu bir yerel seçim, ne olacak ki? Biz cumhurbaşkanı ve hükûmet seçmiyoruz. Belediye başkanı seçiyoruz’ deyip bizi birkaç tane hatamızla vurmaya çalışıyorlar. Bizi kentsel dönüşümle eleştiriyorlar. Nilüfer’de uygulanan 0.50 emsâllerin suçlusu Büyükşehir’in aldığı karar kadar Nilüfer Belediyesi’dir. 2015 Nisan ayından 2017 Haziran ayına kadar 2 yıl 2 ay hiçbir inşaata yürütmeyi durdurma kararı almayan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılından itibaren bazı ruhsatları durdurmuş. Bazılarına ruhsat vermiş, bazılarına vermemiş. Biz üst ölçekli planlarda karar aldık ve imar plânlarını değiştirdik. Sen niye ruhsat verdin? İsteseydin vermezdin yürütmeyi durdurma kararı alabilirdin. İmar yönetmeliklerine aykırı işler vardı. Onları bahâne ederek yürütmeyi durdurma kararı alabilirdin. Ruhsat yetkisi sende. Düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan hepsi aynı kişi tarafından imzalanmış. Sonra bize kentsel dönüşümün yapılmasındaki ana sorumlu sizsiniz diyorlar” şeklinde konuştu.