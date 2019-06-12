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Başkan Aktaş metroya binerek vatandaşları dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bindiği metroda vatandaşlarla sohbet etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Başkan Aktaş metroya binerek vatandaşları dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bindiği metroda vatandaşlarla sohbet etti. Organize Sanayi Bölgesi’nden Gökdere istasyonuna kadar Bursaray yolcularının görüşlerini dinleyen ve taleplerini alan Başkan Aktaş, Bursa’da ulaşımın daha sağlıklı hale gelebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro seyahatinde vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Organize Sanayi Bölgesi’nden Gökdere’ye kadar Bursaray yolculuğu yapan ve vatandaşlarla istişarelerde bulunan Başkan Aktaş, bütün çalışmalarda empati kurduklarını, bir hizmeti yapmadan önce kendilerini mutlaka vatandaşın yerine koyduklarını ifade etti. Ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken de sağlık ve konforu ön planda tuttuklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ulaşımla alâkalı attığımız adımların ciddi karşılıklarını görüyoruz. Bursa’daki trafik sıkışıklığı, 2017 yılında 68. sıradan ‘yüzde 5 gerilemeyle’ 2018’de 160. sıraya geriledi. 92 sıralıkilerleme çok önemli bir gelişme. Navigasyon şirketi Tom Tom tarafından 6 kıta, 56 ülke ve 403 şehirde yapılan araştırmalarda, Türkiye’deki 10 şehirden en büyük değişim Bursa’da görüldü” dedi.


Başkan Aktaş, metro yolculuğunu vatandaşlarla istişarelerde bulunmak ve işleyişi yerinde görmek için geçekleştirdiklerini anlattı. Bursaray’da seyahat eden vatandaşlara katkıları ve anlayışları için teşekkür eden Başkan Aktaş, “Genel anlamda sağlıklı ve nezih bir ortam vardı, fakat eksiklik ile aksaklıklar da bize aktarıldı. İnşallah onları da yapacağımız çalışmalarla giderip, nasip olursa daha sağlıklı bir ulaşım şeklinin ortaya çıkmasını sağlayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
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