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Başkan Aktaş: Hizmetçilik yapmaya geliyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın Başkanı Alinur Aktaş” diye slogan atan gençlere, “Başkanlık yapmaya değil, hizmetçilik yapmaya geliyorum” diye karşılık verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:58
Başkan Aktaş: Hizmetçilik yapmaya geliyorum

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın Başkanı Alinur Aktaş” diye slogan atan gençlere, “Başkanlık yapmaya değil, hizmetçilik yapmaya geliyorum” diye karşılık verdi.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sık sık toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip, hem Bursa’da 16 aylık süreçte yaptıkları yatırımları, hem de yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri vatandaşlarla paylaşıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle’de, AK Parti Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gökhan Dinçer’in seçim ofisi açışında gençlerin meşale gösterileri ve tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Aktaş, Bursa için heyecanlı ve kararlı olduklarını, gittikleri her ortamda projeler üzerinde konuştuklarını söyledi.

 

Göreve geldiği ilk günlerde Görükle’ye gelenek üniversite öğrencileri ile buluştuğunu sık sık gerek öğrenci evi ziyareti gerekse yurt ziyaretleri yaptığını ifade eden Başkan Aktaş, “Birileri 20 sene konuştu. Peki soruyorum Görükle’den yaptı. Ben biliyorum 2014 seçim beyannamesinde Gençlik Merkezi vardı ama yapmadı. Biz göreve geldik, 5-6 ay önce Gençlik Merkezi’ni açtık. Yine üniversiteli gençlerimize ücretsiz hizmet verecek olan Millet Kıraathanemizi açtık. Eksiklikler, aksaklıklar elbette var ama çözüm için yol haritamız belli” diye konuştu. Konuşması sık sık “Bursa’nın Başkanı Alinur Aktaş” sloganları ile kesilen Başkan Aktaş, “Hiç şüpheniz olmasın. Başkanlık yapmaya değil, hizmetçilik yapmaya geliyorum. Makamlar mevkiler sadece araçtır. Amacımız bu şehre hizmet etmek,bu kutsal şehre,Osmanlı’yı kurmuş şehre hizmet etmek” dedi.

 

Gece de Aziziye Erzurum ve Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlendiği etkinliğe katılan Aktaş, burada da birlik ve beraberlik mesajları verdi. 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını hatırlatan Aktaş, “Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkezi, Anavutu, Boşnağı başımızın tacıdır. Ama bu ülkenin birliği beraberliği noktasında, vatanla, devletle, bayrakla problemi olanlarla bizim problemimiz var. O zaman açık açık çıkıp yaptığınız ittifakın şeklini şemâlini topluma izah edeceksiniz. Var mı böyle bir izahat, yok olamaz da. Kimin ne pazarlık yaptığı, neyin ne olduğu belli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:58
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