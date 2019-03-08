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Başkan Aktaş elleriyle helva dağıttı

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandilinde Ulucami’ye giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a vatandaşlar sevgi selinde bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 15:18
Başkan Aktaş elleriyle helva dağıttı

Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandilinde Ulucami’ye giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a vatandaşlar sevgi selinde bulundu.


Yatsı namazını Ulucami’de binlerce Bursalı ile birlikte kılan Aktaş, çıkışta eline kepçeyi alarak, vatandaşlara helva dağıtıp kandillerini kutladı. Başkan Aktaş’ın elinden helva almak için uzun kuyruklar oluştu. Başkan Aktaş’ın elinden helva alan onlarca vatandaş, seçimlerinde başarı diledi.


Tüm Bursalıların Regaib Kandilini kutlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursalı hemşerilerimizle birlikte mübarek Regaib Kandilini karşıladık. Evliyalar şehri Bursa’nın ulu mabedi Ulucami’de namazımızı kılıp duamızı ettik” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:18
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