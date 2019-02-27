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Başkan Aktaş, Binted personeliyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5-6 konuda dönüşüm yaparak Bursa’nın talihini de tarihini de değiştireceklerini, bu konuda personele büyük ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:35
Başkan Aktaş, Binted personeliyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5-6 konuda dönüşüm yaparak Bursa’nın talihini de tarihini de değiştireceklerini, bu konuda personele büyük ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.


Başkan Alinur Aktaş, Binted çalışanlarıyla bir araya gelerek, güncel konulardaki düşüncelerini ve Bursa’ya dair yapacaklarını paylaştı. Merinos AKKM’de yapılan buluşmaya, yaklaşık bin 600 personel katıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda çalışanlar, Başkan Aktaş’ın konuşmasına alkışlarla destek verdi. Soru-cevap kısmında personelin istek ve düşüncelerini dinleyen Başkan Aktaş, siyasî rakiplerince kamuoyunda bilinçli olarak oluşturulan spekülasyonları yorumladı.


Başkan Alinur Aktaş, Bursa’ya hizmet götürürken, hem projelerin hem de çalışanların mağdur olmaması için büyük bir gayret ile hareket ettiklerini ifade etti. Vatandaşın hizmet, ulaşım ve kentsel dönüşüm gibi kronik sıkıntılar konusunda acil çözüm beklediğini kaydeden Başkan Aktaş, bütün bunların üstesinden belediye personelinin desteğiyle geleceklerini anlattı. Bursa’nın vizyonprojelerinin hazır olduğunu, bunu düzenleyecekleri toplantı ile 3 Mart Pazar günü yine Merinos AKKM’de kamuoyuna lanse edeceklerini belirten Başkan Aktaş, “Elimde sihirli değnek yok. Bir iş başaracaksam, sizlerle başaracağım. İnanın 5-6 konu var. Bunlarla ilgili dönüşümü sağladığımızda, bu şehrin talihini de tarihini de hep birlikte değiştireceğiz. Bu manada sizin destek ve katkınıza ciddi manada ihtiyacım var” dedi.


İşçi çıkarma söylentileri yalan


Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nde personel azlığının bulunduğunu anlattı. Kamuoyunda ‘seçimi kazandığı takdirde 2500 kişinin işinden edileceğine dair’ söylentiler dolaştığını belirten Başkan Aktaş, bu söylentilerin külliyen yalan olduğunu ifade etti. Göreve geldiğinde 300 kişinin yeni çıkan kanun nedeniyle otomatikman emekli olduğunu, 400 kişinin ise zarar eden BURFAŞ tesislerinin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Zaten azaldık azalacağımız kadar. Bizim adam çıkartmaktan ziyade projelere adam almaya ihtiyacımız var. Beni ve partimi seçimlerde zayıf düşürmek adına bu şekilde söylentiler oluşturuluyor. Birinin işiyle-aşıyla oynamaktan Allah’a sığınırım. Yalan olur ama bu kadar olur. Bu araç sürülecekse, bir birim işleyecekse, buradaki makine ve ekipman sevk-idare edilecekse bunu kendim değil sizlerle yapacağım” diye konuştu. 14-15 aydır mali anlamda toparlanmaya, Büyükşehir’de bir sistem oturtmaya çalıştıklarını belirten Başkan Aktaş, “’Acemler Kavşağı’nı halledeceğim’ diyorsam, sayın cumhurbaşkanımıza gidip lansman yapıp ‘Dağ Yolu’nu halledeceğim’ diyorsam, ‘Gürsu’dan başlayıp tamamı yer altında olan 28,8 kilometrelik metro hattını yapacağım’ diyorsam, ‘Şehrin batısında müzeleri toparlayacağım’ diyorsam, bunu sizlerle işçi memur arkadaşlarımla birlikte yapacağım” şeklinde konuştu.


Personele enflasyon oranında zam


Başkan Aktaş, 5 bin 100 civarında Binted çalışanı bulunduğunu kaydederek, personele enflasyon oranında hak edilen zammın yapılacağını müjdeledi. Toplu sözleşme görüşmelerinin başladığını ve muhtemelen Mart sonuna kadar zam oranının belli olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Bizim hem enflasyon oranı hem de devletin asgari ücrete yaptığı zam ile ilgili çalışanlarımızı ezdirmemek adına yoğun bir gayretimiz var. Hükümetimiz asgari ücret için yüzde 26 oranında zam belirledi. Bu durum ister istemez arkadaşlarımızda beklenti oluşturdu. Konuya ilişkin bürokratlarımıza talimat verdim. ‘Ne yapın edin, çalışanımızı mağdur etmeyin. Yüzde 4’lük normal zammın ötesinde, projeden mi karşılıyorsunuz kanuna mı uyarlıyorsunuz, ne yapın edin karşılığını verin’dedim. Ankara’yı İstanbul’u araştırıyorlar. İnşallah mart sonuna kadar çalışanlarımızı mutlu eden kararı almış, zam oranını belirlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:35
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