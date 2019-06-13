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Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan Belediyesi şehrin daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:50
Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi

Erzincan Belediyesi şehrin daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Üzerinde bulundurduğu düğün salonları dolayısıyla Erzincan’ın yaz aylarında en yoğun caddelerinden biri olan ayrıca hem yurt dışından hem de il dışından gelen misafirlerin uğrak noktası olan Kırklar Caddesi’nde tretuvar çalışmalar başlatıldı.


Kırklar Caddesi’nde yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehri daha güzel ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için çalıştıklarını belirtti.


Aksun sözlerini şöyle sürdürdü “Hemen hemen her mahallede çalışmalarımız devam etmekte. Şuan da Kırklar Caddesi’nde ki bu tretuvar çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Ama düğünler vesilesi ile bu kısımda bulunan düğün salonları bir iki gün mağdur olabilirler ondan dolayı da buradaki esnaf arkadaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını diliyorum. İnşallah çok kısa bir sürede burası tertemizce yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu tür çalışmalarımız şehrimizin her köşesinde devam edecek. Artık iş zamanı diyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:50
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