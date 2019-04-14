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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Aksoy, Gölpark Asarlık kapısını açtı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Berlin Duvarı" diye tanımladığı Gölpark Asarlık kapısını açarak "Musa Anter" adını verdi.

14 Nisan 2019 Pazar 17:58
Başkan Aksoy, Gölpark Asarlık kapısını açtı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "Berlin Duvarı" diye tanımladığı Gölpark Asarlık kapısını açarak "Musa Anter" adını verdi.


29 Mart seçim sürecinde Asarlıklara "İlk icraatımız o Berlin Duvarı’nı yıkmak olacaktır" diyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sözünü tuttu. Gölpark’ta düzenlenen tören ve konserle Asarlık kapısı açıldı. Törende konuşma yapan Başkan Aksoy, "Size bir söz vermiştik. ’O kapı açılacak, Berlin Duvarı’nı yıkacağız’ diye. Gördüğünüz gibiverdiğimiz sözü tutuyoruz, ’Berlin Duvarı’ artık yok. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu kapının adı Musa Anter kapısı olacaktır. Menemen’de bundan sonra ırkçılık yok. Sen ben yok, Türk Kürt, Alevi Sünni, Laz Çerkez yok. Menemen’de bundan sonra toplumsal kardeşlik var. Etnik kimlik ayırımı yok." dedi. Kalabalığın tezahüratları eşliğinde konuşmasını sürdüren Başkan Aksoy, Gölpark’ın diğer kapısına da "Deniz Gezmiş Kapısı" adını verdiğini açıkladı.



"Sen kimin malını kime satıyorsun?"


Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, görevi devraldığı ve giderken belediyenin bütün gayri menkullerini, tesislerini ve Menemenspor’udevreden eski belediye başkanı Tahir Şahin’e seslenerek şöyle devam etti: "Son üç ay içerisinde Menemen halkına ait peşkeş çekilmiş olan yerleri derhal geri alacağız. Onlar Menemen halkınındır. Sen kimin malını kime satıyorsun? Onlar Menemen halkınındır, Menemen halkının olacak. Bizim seçimler boyunca arkamızda duran tek bir güç vardı o güç de halkın gücüdür. Şimdi bu yapacağımız mücadelede Menemen halkına, yani size ait yerleri geri almada sizden destek bekliyorum."



"Menemen’de artık yeni bir dönem başladı"


Başkan Aksoy, Menemen’de yeni bir dönemin başladığını ifade ederek, "Artık Menemen’de demokrasiyi, Atatürk devrimlerini soluyacağız. Toplumsal kardeşliği soluyacağız. Yolumuz yolunuz, yolunuz yolumuz olsun. Yolumuz, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu olsun. Allah razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:58
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