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Başkan Aksoy: “5 yılda Tatvan’a 250 milyon yatırım kazandırdık”

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Belediyesi olarak 5 yıllık süre zarfında ilçeye yaklaşık 250 milyonluk hizmet ve yatırım kazandırdıklarını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:01
Başkan Aksoy: “5 yılda Tatvan’a 250 milyon yatırım kazandırdık”

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Belediyesi olarak 5 yıllık süre zarfında ilçeye yaklaşık 250 milyonluk hizmet ve yatırım kazandırdıklarını söyledi.


Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 5 yılda yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Başkanlık makamında düzenlediği toplantıda gazetecilerle bir araya gelen Başkan Aksoy, belediye olarak ilçeye kazandırdıkları hizmetleri anlattı. Bir önceki dönem belediyeyi 122 milyon lira borç ile devir aldıklarını belirten Başkan Aksoy, Tatvan Belediyesinin şu anda toplam 129 milyon 696 bin 522 lira borcu bulunduğunu ifade ederek, buna karşın 5 yılık süre zarfında hibeler ve belediyenin öz kaynaklarıyla ilçeye yaklaşık 250 milyonluk hizmet ve yatırım kazandırdıklarını ifade etti. Belediyenin borçları hakkında da bilgi veren Başkan Aksoy, şöyle konuştu:


“Belediyemizin şu an 23.798.006 lira SGK, 9.861.731lira SGK (Emekli Sandığı), 17.443.329 lira TEDAŞ, 11.073.739 lira VEPSAŞ, 9.290.549 lira vergi, 48.570.991 lira İller Bankası kredileri, 1.028.031 lira personel ek mesai ile sosyal hakları, 8.630.146 lira esnaf borcu bulunmaktadır. Bunların toplamı 129.696.527 lira ediyor. Tabi biz belediyeyi devir aldığımızda, bizden önceki dönemlerden kalan 122 milyon lira borcu vardı. SGK, elektrik, vergi ve kadrolu personellerin sosyal hakları ile ek mesai borçları önceki önceden kalmış borçlardır. Biz kendi dönemimizdeki tüm ödemelerimizi düzenli olarak yapmışız. Aynı zamanda 5 milyon lira civarında olan personel sosyal hakları ve ek mesaileri ile ilgili borçlarının bir kısmını da ödeyerek 1.028.031 liraya düşürmüşüz. Yine önceki dönemlerden kalan 22 milyon lira civarında esnaf borcu vardı, bunun hepsini ödedik ve sürekli esnaflarla çalışmamıza rağmen şu an sadece 8.630.146 lira esnaf borcu var. İller Bankası kredileri borcumuz ise, belediye yeni hizmet binasının yapımı ve şu ana kadar yapılmış olan kanalizasyon ile su şebekesi ve üst yapı işlerinden kalan 48.570.991 lira borçtur. Yani, ilçemize kazandırmış olduğumuz proje ve yatırımlarla alakalı borcumuz yok denecek kadar az olmasına rağmen, eski borcun iki misli kadar fazla yatırım kazandırmışız ve eski borçtan çok daha fazla ödemeler yapmışız.”


İlçeye onlarca eser kazandırarak halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Aksoy, “Verdiğimiz tüm sözleri fazlasıyla yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:01
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