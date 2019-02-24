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Başkan Akpınar muhtarlarla buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluştu.

24 Şubat 2019 Pazar 10:48
Başkan Akpınar muhtarlarla buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, mahalle muhtarları ile kahvaltıda buluştu. 5 yıl boyunca ‘en yakın danışmanlarım’ dediği muhtarlarla, örnek bir Karşıyaka oluşturduklarını söyleyen Başkan Akpınar, “Bundan sonra da sokaklarda, meydanlarda dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.



Zübeyde Hanım Nikahevi’nin üzerindeki Kent Restoran’da gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Akpınar, Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat ve mahalle muhtarları katıldı. 5 yıllık görev sürecini değerlendiren Akpınar, hayata geçirilen örnek proje ve yatırımlarda daima el ele çalıştıklarını vurgulayarak, emekleri için muhtarlara teşekkür etti. Muhtarlar da Akpınar’a çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti. Buluşmanın ardından hatıra fotoğrafları çektirildi, şarkılar söylendi.



"Sokaklarda yine beraberiz"


Başkan Akpınar, “Sizleri tanıdığım 5 yıl boyunca, kendimi büyük bir ailenin içinde bir kardeş ve evlat gibi gördüm. Muhtarları en büyük danışmanlarım olarak kabul ettim. Çünkü kentin en fazla sorumluluğunu taşıyan kişi muhtardır. Bütün mahallelerimizde çok önemli hizmetlere imza attık ve gönüllere girdik. Bizi birleştiren makamlar değil. Ben sokakta başkanlık yaptım, halkla beraber yönettim belediyeyi. Kimseyi taklit etmedim ve kendim oldum, kendi tarzımı oluşturdum. Kamuyu zarara uğratmadım, kenti müteahhitlere peşkeş çekmedim. Hakkımda hiçbir soruşturma açılmadı. Mülkiye müfettişi bile belediyemize gelmedi, hiç bir ihalem iptal edilmedi. Onurumla geldim, onurumla gidiyorum. Siyaset benim yaşam biçimim. Bundan sonra da sokakta olmaya devam edeceğim” diye konuştu.



Muhtarlardan anlamlı teşekkür


Toplantıda muhtarlar da tek tek söz alarak, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Akpınar’a teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat “Başkanımıza yaşamı boyunca sağlık, sıhhat ve başarı diliyoruz. Karşıyakamıza kattığı değer ve tüm yatırımları için teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:48
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