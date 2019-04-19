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Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Nisan 2019 Cuma 09:40
Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah’ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandili’ni bir kez daha idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimeti geniş bir şekilde tecelli ettiği; dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşunu ifade eden Berat, bu engin manaların gerçekleştiği müstesna bir gecenin adıdır. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir zaman dilimidir” dedi.


Bu gecenin en önemli özellikleri; bağışlanma ve af gecesi olduğunu vurgulayan Başkan Akman, bu gecede yapılan ibadetlerin faziletinin çok büyük olduğunun altını çizdi. Başkan Akman, “O geceyi ibadet ile geçirmek ve nafile namazı kılmak sevaptır. Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiştir. Berat Kandili vesilesiyle tüm dünyada eza ve cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmeyelim. Berat Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin, saygının hâkimiyetine vesile olmasını diler; başta Tuşbalı ve Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin ve İslam âleminin mübarek gecesini canı gönülden tebrik ederiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:40
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